Pranzo a Konoha: un giovane sanremese promuove le culture del Sol Levante sfruttando i social nertwork

Il 24enne sanremese Sam, che vive temporaneamente a Genova, ci ha scritto per parlarci di un progetto che sta curando da quasi un anno.

Sam si occupa di un blog Instagram (Instagram @pranzoakonoha): “In un anno – ci ha detto - con mia grande sorpresa ha raggiunto la soglia dei 20.000 followers e ora mi sono posto l’obiettivo di diffondere l’autentica cucina giapponese e dell’estremo Oriente. Vista la mia età ho cercato di adattare la cucina al mondo degli ‘Anime e Manga’ che tanto appassionano i miei coetanei”.

Sam sta portando conferenze nelle scuole per fare conoscere l’argomento: “Con il fenomeno di ‘all you can eat’ e ristoranti sushi ‘pret a porter’ in occidente si tende a snaturare una tradizione culinaria e culturale millenaria, che nel mio piccolo vorrei difendere e diffondere”.

Nelle foto alcuni dei piatti divulgati da Sam che, da Sanremo sta cercando di portare la vera cucina e cultura giapponese nel mondo.