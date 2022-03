Nasce il raviolo al Moscatello di Taggia: un nuovo prodotto che parla di territorio, ecco dove poterlo gustare

La partnership siglata stasera si tradurrà in una importante valorizzazione che farà crescere l'economia del territorio. Una unione sancita con una stretta di mano, tra Simone Gasparini per il Pastificio e Marco Risso, presidente della rete di imprese 'Terre del moscatello'. Per la presentazione di questa novità culinaria sono intervenuti tanti amici delle due realtà e tra di loro c'era anche la consigliere regionale Chiara Cerri.

A partire da questo venerdì, il raviolo al moscatello verrà proposto presso l'Enoturismo Terre del Moscatello (ex Germinal) in via Gastaldi 15/B a Taggia. Non solo, infatti, sarà possibile gustare questo prelibato piatto anche direttamente a casa, acquistandolo nella nuova sede del pastificio Voglia di Sfoglia in regione Prati e Pescine a Taggia o assaporandolo direttamente sul posto attraverso il servizio di tavola calda a pranzo.