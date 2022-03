Mal di schiena: oggi grazie alla medicina rigenerativa è finalmente possibile evitare interventi invasivi

Per anni, gli specialisti della colonna vertebrale hanno cercato di alleviare il mal di schiena con farmaci, cure manuali o interventi chirurgici. Ma la scienza sta ora avanzando sul fronte della mininvasività e sicurezza dei trattamenti. Infatti, grazie alla medicina rigenerativa è finalmente possibile posticipare o nei casi più favorevoli evitare interventi invasivi sulla colonna vertebrale.

La nuova metodica usata per la prima volta in Italia dal Dottor Marco Mannino, Responsabile dell’U.O. di Chirurgia Vertebro-Midollare presso la Clinica Humanitas Cellini di Torino, prevede di prelevare cellule mesenchimali totipotenti (che possano, cioè differenziarsi nei tipi cellulari danneggiati) dal tessuto adiposo del paziente. La metodica avviene in anestesia locale utilizzando un apposito kit di liposuzione. Il preparato viene poi infiltrato con un sottile ago nel disco intervertebrale danneggiato. Abbiamo incontrato il Dottor Marco Mannino per saperne di più su questa metodica rivoluzionaria.





Quali sono le cause del mal di schiena?

“Non importa l'età: il mal di schiena o lombalgia è un problema che attanaglia sia gli anziani che i giovani. Può essere il risultato di varie azioni ripetute o di un movimento falso. Tra le cause del mal di schiena troviamo ad esempio: sforzi eccessivi come il trasporto di carichi pesanti, movimenti improvvisi e ripetitivi, difetti di postura, tensione muscolare correlata allo stress, malformazioni della colonna vertebrale, ma anche inattività fisica, mancanza di idratazione, sovrappeso e artrosi”.





Curare il mal di schiena con la medicina rigenerativa è finalmente possibile?

“E’ noto da molto tempo che il grasso sottocutaneo è ricchissimo di cellule mesenchimali totipotenti che, una volta prelevate e attivate in maniera opportuna, possono essere utilizzato per intervenire sia sulle articolazioni colpite da artrosi, sia sui dischi vertebrali diminuendo la sintomatologia dolorosa e promuovendo la rigenerazione del tessuto cartilagineo. Le cellule mesenchimali staminali sono una tipologia di cellule ancora immature e indifferenziate in grado di differenziarsi una volta attivate nei tipi cellulari danneggiati, ma anche di rilasciare fattori di crescita e molecole naturali ad azione antinfiammatoria rispondendo agli stimoli del tessuto sofferente”.





Si possono evitare interventi invasivi?

“Nelle discopatie degenerative, che rappresentano la prima e più frequente causa di lombalgia, invece di proporre al paziente da subito un intervento chirurgico demolitivo, limitativo e rischioso sulla colonna vertebrale, possiamo offrire una procedura chirurgica ambulatoriale, senza necessità di degenza e con una semplice anestesia locale. I tempi di recupero sono molto ristretti. Tramite una piccola liposuzione il grasso viene prelevato con una cannula dall’addome del paziente e raccolto in un Kit (Lipocell) fornito dall'azienda HTA di San Marino, per rimuoverne i residui oleosi ed ematici preservandone allo stesso tempo il potenziale staminale. Una volta estratte le cellule mesenchimali le andiamo a trasferire nel disco intervertebrale danneggiato. In questo modo cerchiamo di far rigenerare il disco utilizzando uno strumento proprio del paziente, cioè le cellule staminali. Il risultato nella maggior parte dei casi è un rapido e duraturo miglioramento della sintomatologia. Al fine di migliorare il risultato questa applicazione la abbiniamo, nella stessa seduta operatoria, alla radiofrequenza pulsata sul disco, che è una tecnica di terapia del dolore”.





Quali sono i vantaggi di questo trattamento?

“Questa metodica che viene eseguita all'Humanitas Cellini di Torino in seno alla mia equipe presenta numerosi vantaggi: il trattamento è semplice e rapido, non richiede degenza e convalescenza ed è sicuro, in quanto la procedura avviene in sala operatoria in un’unica seduta utilizzando le cellule proprie del paziente, senza quindi pericolo di reazioni indesiderate.

Per ulteriori informazioni, il Dott. Mannino è sempre presente anche in provincia di Imperia - Athena Medica srl – Via Nino Pesce n. 86 ad Arma di Taggia (www.studiomannino.com).