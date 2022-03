Anche il Principato di Monaco è iniziata la vaccinazione con il Novavax, le informazioni per farlo

E’ iniziata ieri, nel Principato di Monaco, la vaccinazione con il Novavax, al centro nazionale dell'Auditorium Rainier III. Il Governo monegasco ha così invitato, chi vuole beneficiare del nuovo vaccino, potrà farlo, chiamando il 92.05.55.00 oppure online sul sito: https://vaccinazione-covid19.gouv.mc.

Il vaccino Nuvaxovid è un cosiddetto vaccino ‘subunità’, a base di proteine ​​che innescano una risposta immunitaria. Il programma di vaccinazione primaria richiede la somministrazione di 2 dosi, distanziate di 3 settimane l'una dall'altra.

Il suo utilizzo è attualmente autorizzato solo in soggetti di età pari o superiore a 18 anni, che non siano stati vaccinati o che abbiano ricevuto una singola dose di qualsiasi vaccino, ad eccezione del vaccino Janssen. Non può quindi essere somministrato come dose aggiuntiva (nota come ‘3a dose’).