Sanremo: la nostra lettrice Mirella ringrazia il personale del Pronto Soccorso dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice, Mirella, ci ha scritto per elogiare il personale del Pronto Soccorso di Sanremo:

“A causa di una caduta in casa sono dovuta ricorrere alle cure del primo intervento dell’ospedale matuziano e, visto che spesso si parla di mala sanità, devo raccontare un nuovo episodio che, invece, esalta le qualità del nostro nosocomio. Oltre a trovare professionalità e competenza, infatti, mi sono imbattuta in medici e infermieri che sanno accogliere e aiutare umanamente i pazienti. Fortunatamente io me la sono cavata con una piccola frattura ma, al termine della mia esperienza mi sono sentita in dovere di parlare bene del personale. Un sentito grazie a tutti per l’aiuto che mi è stato dato”.