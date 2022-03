Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 23 a domenica 27 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 23 MARZO



FRANCIA

MONACO

9.00-20.00. 13° Monaco Ocean Week: conferenze stampa, workshop, simposi, colloqui, consegna premi, mostre, proiezione film documentari, laboratori di sensibilizzazione a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari, fino al 30 marzo (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

NICE

18.00 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’ + ‘Il Peccato’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!

WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 24 MARZO

SANREMO

10.00. ‘Sara Safe Factor la guida responsabile si impara a scuola’: incontro con gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore ‘E.Ruffini - D.Aicardi’, corso Tecnico Turismo del plesso di Sanremo-Valle Armea. Testimonial dell'incontro il Pilota Andrea Montermini. Sala Ninfea del Palafiori

IMPERIA

18.00. Per la rassegna ‘Donne d'arte, storie di vita e mestieri al femminile’, Melania Mazzucco, scrittrice di fama internazionale, presenta il libro ‘L'architettrice’. A cura di Francesca Rotti Gentile. Sala Convegni della Biblioteca Civica, ingresso libero nel rispetto delle normative anti covid



FRANCIA

MONACO

9.00-22.00. 13° Monaco Ocean Week: conferenze stampa, workshop, simposi, colloqui, consegna premi, mostre, proiezione film documentari, laboratori di sensibilizzazione a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari, fino al 26 marzo (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)



18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro con Bastien David, compositore, moderato da Tristan Labouret, musicologo. Théâtre des Variétés (più info)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto dell’Orchestra nazionale di Alvernia diretta dal M° Roberto Forés Veses con Marie Ythier e Éric-Maria Couturier, violoncello. Théâtre des Variétés (più info)



20.30. ‘La Cagnotte’ (‘La colletta’) di Eugène Labiche con Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Christophe Lemoine, Céline Ronté e Vincent Ropion. Théâtre des Muses (più info)



NICE

18.00 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘C’eravamo tanto amati’ + ‘La Dea Fortuna’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)





VENERDI’ 25 MARZO

SANREMO

10.00. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale Marco Macchi (8 euro + 2 euro per ingresso al museo). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423



IMPERIA

18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, Matteo Saudino presenta il libro ‘Ribellarsi con filosofia’ (aperitivo + copia del libro autografata 23 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



FRANCIA

MONACO

8.00-18.30. 13° Monaco Ocean Week: conferenze stampa, workshop, simposi, colloqui, consegna premi, mostre, proiezione film documentari, laboratori di sensibilizzazione a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari, fino al 26 marzo (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

18.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: incontro con Anahit Mikayelyan del Museo Sergei Parajanov (Erevan, Armenia) e Michel Petrossian, compositore ‘Folklore armeno e arte sapiente’, moderato da Tristan Labouret, musicologo. One Monte Carlo (più info)

20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto con Karine Babajanyan, soprano e Vardan Mamikonian, pianoforte. One Monte Carlo (più info)

20.00. Serata di gala per ‘Wozzeck’ di Alban Berg con Trevor Scheunemann, Daniel Brenna, Michael Porter, Mikeldi Atxalandabaso, Albert Dohmen, Mathieu Toulouse, Fabrice Alibert, Andreas Conrad, Annemarie Kremer, Lucy Schaufer, Dimitri Dore, il Coro dell'Opera di Monte-CArlo, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Kazudi Yamada. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.30. ‘La Cagnotte’ (‘La colletta’) di Eugène Labiche con Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Christophe Lemoine, Céline Ronté e Vincent Ropion. Théâtre des Muses (più info)

NICE

18.30 & 20.30. Per le ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘Genitori vs Influencer’ + ‘Cosa sarà’. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan, fino al 29 marzo (i dettagli a questo link)



SABATO 26 MARZO



SANREMO

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro (secondo e quarto sabato di ogni mese)

9.00. Inaugurazione dell’Accademia di canto e musica moderna Vocal Care®, diretta da Danila Satragno con il primo workshop interamente dedicato alla voce. Teatro Ariston (i dettagli a questo link)

17.00. ‘Violoncello protagonista: Aspettando la giornata FAI…’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Ricardo Casero con Claudio Bohórquez al violoncello (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (più info)

17.30. ‘Oltre le paure’: incontro su migranti, integrazione e arteterapia con l’artista Monica Di Rocco e Fulvio Fellegara (Cgil) + mostra di quadri del pittore guineano Mamadou Telly. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso gratuito o a offerta libera nel rispetto delle norma anti covid

18.00. Presentazione libro ‘La leggenda del capo di Buona Speranza’ di Lorenzo Allegrini con performance live del sanremese Roberto Bonazinga. Al termine Aperitivo in collaborazione con Ipazia - Cibri e Libri. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso gratuito o a offerta libera nel rispetto delle norma anti covid

20.00. ‘Il Sabato del Villaggio’: serata Country a base di Carne di Bufalo. Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia (60 euro a persona inclusi vini e bevande). Ristorante del Villaggio dei Fiori. Strada Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215

IMPERIA



10.30 & 11.15. Fiaba-concerto dedicato alle famiglie con bambini ucraini: alle 10.30 spettacolo per i più piccoli (0-3 anni accompagnati da un adulto) + alle 11.15 quello per i più grandi (4-6 anni sempre accompagnati da un adulto) + raccolta fondi a favore dell'associazione Pànta Musicà. Struttura ‘Il pesce in..forma’, sul molo lungo di Oneglia, necessaria prenotazione al 392 9516481

21.00. Spettacolo teatrale ‘Macbeth un storia da raccontare’ con gli attori Gambino e Brusco (10 euro, minori fina a 5 euro). Teatro del Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, necessario green pass rafforzato (per i maggiori di 12 anni) e mascherina FFP2, prenotazione obbligatoria via WhatsApp: 339 626 7110

VENTIMIGLIA

8.15. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Rocchetta Nervina, Ponte Paù, Rocchetta Nervina accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info e prenotazioni 327/0824866 (più info)



BORDIGHERA



15.00. Conferenza dal titolo ‘Disturbi urologici femminili – come prevenirli e curarli?’ a cura del dottor Elvio Cantagallo, specialista in urologia ed esperto in nutrizione. Sede della Croce Rossa di Bordighera, ingresso libero, info e prenotazioni 333 8909034

OSPEDALETTI

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

ENTROTERRA



ROCCHETTA NERVINA

9.00. Escursione da Rocchetta Nervina al Ponte Paù tra laghetti e magnifiche fioriture accompagnati dalla guida escursionistica AIGAE Angela Rossignoli (10 euro). Ritrovo nella piazza davanti al ponte antico, info 338 4536788 (più info)

FRANCIA

MONACO

8.00-18.00. 13° Monaco Ocean Week (ultimo giorno): conferenze stampa, workshop, simposi, colloqui, consegna premi, mostre, proiezione film documentari, laboratori di sensibilizzazione a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

15.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto, degustazione per due violini con Gaspard Maeder e Hugo Meder, violino. Lycée Technique et Hôtelier di Monaco (più info)

17.30. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Sergei Parajanov, Sayat Nova, Il Colore del Melograno. Come preludio alla proiezione: opere di Arno Babadjanian e Aram Khatchaturian dagli allievi pianisti dell’Académie Rainier III. Cinéma des Beaux-Arts (più info)

19.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: inaugurazione della mostra Sergei Parajanov in presenza di Anahit Mikayelyan del Museo Sergei Parajanov (Erevan, Armenia). Atrio dell’ Opera di Monte-Carlo (più info)



20.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: concerto dell'Ensemble Gurdjieff. Levon Eskenian, direzione artistica e arrangiamenti. Salle Garnier dell’Opéra de Monte-Carlo (più info)

20.30. ‘La Cagnotte’ (‘La colletta’) di Eugène Labiche con Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Christophe Lemoine, Céline Ronté e Vincent Ropion. Théâtre des Muses (più info)

NICE

10.00-13.00. Festival Printemps des Arts di Monte-Carlo: Master Class con Vardan Mamikonian, pianoforte. Conservatoire à Rayonnement Régional di Nizza (più info)

10.00, 14.00, 16.00 & 18.00. Per l’ultimo giorno delle ‘Giornate del cinema italiano’ (36ª edizione), proiezione film ‘La mouette et le chat’ (animazione) + ‘Figli’ + ‘Il Varco’ + ‘C’eravamo tanto amati’ + premiazioni. Salle Jean Vigo dell’Espace Magnan (i dettagli a questo link)





DOMENICA 27 MARZO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Piaggia a Colletta delle Salse accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

VALLECROSIA



16.30. Per la rassegna ‘Primavera in Musica’, un recital lirico del soprano Yudina Larissa. Sala polivalente ‘G. Natta’, ingresso libero nel rispetto delle vigenti norme anti covid

BORDIGHERA



9.00-19.00. Fiera delle Anime: fiera promozionale dell’antiquariato e degli oggetti da collezione nel centro storico + street food + i ‘Giochi di una volta’: fattoria didattica con gli animali, trucca bimbi e tanta animazione + nel pomeriggio concerto itinerante della Banda di Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Spianata del Capo, piazzale Otto Luoghi e via Garnier

9.00-19.00. Fiera promozionale con la partecipazione di artigiani, produttori agricoli e commercianti ambulanti abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande/Fiera delle Anime. Spianata del Capo e aree limitrofe

TAGGIA

8.30. Escursione ‘da Eze al Mont Bastide’ accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo alla stazione nuova di Taggia oppure alle 9.00 alla frontiera Ventimiglia dopo il pedaggio sull’autostrada, info 346 7944194 (più info)



8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Piaggia a Colletta delle Salse accompagnati dalla guida Davide Fornaro. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo alle ore 8.30 oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 340 2440972 (più info)

ENTROTERRA



CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Festa di Primavera’ con espositori e artisti nei giardini di piazza D'Armi

CERIANA

10.00-18.00. Nell’ambito della 30ª Giornata FAI di Primavera, ‘Ceriana: quando la devozione diventa arte’ tre itinerari tra cultura, arte e natura del borgo di Ceriana: Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo + alla scoperta del Borgo + passeggiata alla chiesa di San Giovanni Battista (tutti i dettagli a questo link)

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

10.00-14.30. ‘Le domeniche intelligenti’: animazione gratuita per i bambini sul lungomare pedonale con strutture gonfiabili, baby gym, parco ninja, tappeti elastici, mini corso sportivo di vigili del fuoco e molto altro



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00-19.00. ‘La belle époque sportiva: splendore e innovazione sotto il regno di Alberto I’: mostra di documenti del Fondo regionale della Mediateca di Monaco sul tema dello sport sotto Alberto I. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier (dal martedì alla domenica fino al 10 aprile)

15.00. ‘Wozzeck’ di Alban Berg con Trevor Scheunemann, Daniel Brenna, Michael Porter, Mikeldi Atxalandabaso, Albert Dohmen, Mathieu Toulouse, Fabrice Alibert, Andreas Conrad, Annemarie Kremer, Lucy Schaufer, Dimitri Dore, il Coro dell'Opera di Monte-CArlo, il Coro dei bambini dell'Accademia di Musica Rainier III e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Kazudi Yamada. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

16.30. ‘La Cagnotte’ (‘La colletta’) di Eugène Labiche con Meaghan Dendraël, Xavier Fagnon, Thierry Jahn, Christophe Lemoine, Céline Ronté e Vincent Ropion. Théâtre des Muses (più info)

NICE

15.00. Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo: Balletto della Compagnia Hallet Eghayan, Michel Hallet Eghayan, coreografia, Ensemble Orchestral Contemporain e Léo Margue, regia. Conservatoire à Rayonnement Régional di Nizza – Sporting di Monte-Carlo (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate





ORGANIZZI UN EVENTO? SEI UNA PRO LOCO, UN COMUNE, UNA ASSOCIAZIONE? SCOPRI COME ADERIRE AL 'VENTENNALE DI SANREMONEWS.IT' ED AVERE UNA VISIBILITÀ UNICA OLTRE A MOLTI ALTRI VANTAGGI!