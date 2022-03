Pallamano: la San Camillo Riviera vince a Grasse ed è sempre più prima nella classifica di Prima Divisione

La San Camillo Riviera Pallamano Imperia di Prima Divisione maschile non soffre di vertigini. Anzi, con la vittoria in trasferta sabato scorso a Grasse, contro la locale formazione per 38-29, porta a quindici i punti in classifica consolidando il proprio primato.

"Stiamo andando molto bene - commenta il tecnico Franco Spinelli - abbiamo già fatto il turno di riposo, abbiamo anche da recuperare una gara, la prima giornata contro l'HandBall des Collines, ed attualmente siamo al giro di boa, in testa con merito meglio di così non ci potevamo sperare". La partita ha visto un primo equilibrato dove capitan Alessandro Cucè e compagni non riescono ad esprimere il loro gioco migliore. Rapide ripartenze, precisi tiri da fuori e difesa attenta. Dopo l'intervallo, con la consapevolezza di una capolista, la squadra imperiese trova le giuste contromisure, come l'uso del pivot, per costruire la vittoria finale.

San Camillo Riviera Pallamano Imperia: Mattia Ameglio reti 1, Matteo Cerisara 1, Alessandro Cucè 9, Gabriele Garelli 4, Mohamed Lahbyed, Raul Madara portiere, Elias Marras 1, Davide Martino 10, Pietro Tambone 11, Francesco Zaccagni 1. Allenatore: Franco Spinelli. Dirigente: Domenico Bonsignorio.