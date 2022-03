Calcio. I risultati del settore giovanile dell'Ospedaletti, cinquina della Juniores sul campo del Baia Alassio

In attesa del via alle fasi regionali, nel weekend è scesa in campo la sola Juniores.

I ragazzi di mister Garelli si sono imposti con un netto 5-1 in trasferta sul campo del Baia Alassio. In rete Sabre, Prette, Lombardi, Cassini ed Essauhi.

Juniores

Baia Alassio - Ospedaletti 1-5

Marcatori: Sabre, Prette, Lombardi, Cassini, Essauhi

Ospedaletti: 1 D’Alessandro, 2 Prette, 3 Alasia, 4 Valcelli, 5 Leone, 6 Verrando, 7 Cavalieri, 8 Garelli, 9 Cassini, 10 Sabre, 11 Lombardi

A disposizione: 12 Tovoli, 13 Stassi, 14 Essauhi

Allenatore: Alessandro Garelli