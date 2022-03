Calcio: due giornate di formazione per la Polisportiva Vallecrosia Academy con il Torino

Due giornate di formazione, in aula e sul campo, con il Torino Fc Academy per gli istruttori della Polisportiva Vallecrosia Academy. Venerdì 18 e sabato 19 marzo allo ‘Zaccari’ a Camporosso si sono infatti tenute sedute tecniche di formazione, presiedute dal direttore generale del Torino Fc Academy Teodoro Coppola, per gli istruttori della società.



Il responsabile dell'Academy Torino Football Club ha visitato la struttura e ha potuto osservare allenatori ed atleti delle leve 2012, 2011, 2010, 2006/2008, 2013/14 e della Scuola Calcio mentre erano impegnati nelle sedute tecniche specifiche e nello svolgimento di diverse partite amichevoli con i Salesiani Don Bosco e il Ventimiglia Calcio. "E' stata un'occasione utile per poter applicare tutti i fondamentali proposti dalla formazione del Torino Fc Academy" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.