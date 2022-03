Ventimiglia: risoluzione del contrato alla Rsa Chiappori di Latte, la soddisfazione di Francesco Mauro

Il capogruppo di ‘Cambiamo’ in Consiglio comunale a Ventimiglia, Francesco Mauro, interviene sulla risoluzione del contratto con sentenza del tribunale di Imperia ai danni di Punto Service con la fondazione 'Ernesto Chiappori' di Latte.

“Esprimo la mia totale soddisfazione e non nascondo la mia felicità per quanto accaduto. Ho seguito la vicenda e non dimenticherò mai la mia prima visita nella struttura di Latte quando incontrai gli ospiti e le suore che, con molta preoccupazione, mi riferirono la situazione della Rsa. In quell'occasione dissi che, con la nomina del nuovo presidente e della nuova direttrice, Federica Cozza, le cose sarebbero migliorate, ma ci sono voluti due anni e, alla fine, il tribunale di Imperia si è espresso e lo ha fatto nel modo migliore possibile”.

“Mi auguro – termina Mauro – che la Fondazione torni ad essere un punto di riferimento per gli ospiti e le famiglie i quali meritano cure amorevoli e tanta serenità”.