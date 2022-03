Ventimiglia: il gruppo "Alziamo i toni sul problema sicurezza, "Situazione inconcepibile ai danni di chi ha attività"

"Non è più concepibile una situazione di precaria sicurezza nella città di confine. A risentirne, oltre che le vittime ignare ed innocenti in maniera diretta, sono i titolari delle attività commerciali in via indiretta e il turismo".

Così Enrico Amalberti del gruppo 'Alziamo i toni' commenta gli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato Ventimiglia. "Solo ieri, martedì 22 marzo 2022, un'esercente ed una donna sono stati vittime incolpevoli di "barbare" aggressioni da parte di due soggetti pericolosi. Il primo subiva una rapina, la seconda ha avuto il volto sfregiato. Senza dimenticare il ristorante della piazza della Stazione, lasciato in balia del buio e degli stranieri irregolari che bivaccano a pochi centimetri dalla entrata del suo locale. Basterebbe più illuminazione o maggiore passaggio di gente".

"Oppure i residenti ed i titolari di attività commerciali di via Hambury, preoccupati per la gente che "imbratta" e "schiamazza" accanto ad una attività, dove l'imprenditore ha dovuto assumere una guardia giurata per cercare di fare rispettare la sicurezza. Purtroppo, tuttavia, questo non è sufficiente. - aggiunge Amalberti - Alziamo I toni sta ricevendo moltissime segnalazioni in questo senso ed intende farsi portavoce di tali persone "disperate" e che si considerano indifese. Riteniamo importante un plauso alle forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia i due aggressori di cui abbiamo parlato poc'anzi e provvedono a "farsi in quattro" per difendere Noi e la città. Alziamo i toni, c'è".