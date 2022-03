Rinnovato il Comitato Regionale di Rifondazione Comunista: eletti quattro esponenti del'imperiese

Sono state completate le operazioni di rinnovo del Comitato Regionale Ligure di Rifondazione Comunista. E' stato eletto Segretario Regionale Sergio Dalmasso, scrittore e storico del movimento operaio.

Alla segreteria regionale è stata nominata in quota al comitato provinciale di federazione, Maria Sepe. Per quanto riguarda il comitato politico regionale sono stati eletti Carlo Olivari e Alberto Pin, sempre per la federazione imperiese. E’ stato riconfermato, all'ufficio di presidenza, in qualità di segretario provinciale Mij Mariano.

“Le nomine ottenute – evidenzia Rifondazione - rappresentano uno stimolo ulteriore all'impegno e alla responsabilità politica e sociale nella nostra provincia”.