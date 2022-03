Sanremo: nuovo appuntamento con le serate gastronomiche del Ristorante Villaggio dei Fiori

Dopo il grande successo per la serata dedicata al Tartufo Nero Pregiato, il team del Ristorante del Villaggio dei Fiori a Sanremo vi aspetta per il terzo appuntamento della rassegna, previsto per sabato 26 marzo, con una serata Country a base di Carne di Bufalo, in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti.

Il menù proposto al prezzo di 35 euro incluso vini e bevande prevede i prodotti pregiati del Ristorante e Country Hotel "Il Carrettino" di Tortona.





Ecco nel dettaglio la proposta:





Affettati misti:

Prosciutto cotto di bufalo e salame



Ravioli di bufalo alla contadina



Grigliata mista di carne di bufalo con contorno di patate al forno



Dolce del contadino



Vini

Cabernet, Sauvigon

Cantina Torre dei Vescovi





Storytelling sulla carne da bufalo a cura di Claudio Porchia.









Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 380.8686215; info@villaggiodeifiori.it ;

Sito: www.villaggiodeifiori.it





Villaggio dei Fiori, via Tiro a Volo, 3 Sanremo