Per la 30esima 'Giornata di Primavera', Ceriana è pronta ad accogliere il FAI, Fondo Ambiente Italiano

Sabato 26 e domenica 27 marzo, nell’ambito della XXX Giornata FAI di Primavera, la Delegazione FAI di Imperia invita i suoi iscritti e tutti i cittadini del territorio a venire a conoscere il ricco patrimonio storico, artistico, culturale e gastronomico di Ceriana nella giornata di domenica 27. La Giornata di domenica avrà un ‘prologo’: il Concerto ‘Aspettando la Giornata FAI...’ dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che avrà luogo sabato 26 alle ore 17 presso il Teatro del Casinò di Sanremo.

"Si aspettava la primavera 2022 come un periodo di ‘rinascita’ dopo due anni di pandemia - spiega Carmen Lanteri, capo delegazione del FAI Imperia -. Invece è arrivata una ragione forse ancor più seria del virus per cui essere preoccupati; purtroppo qui nel nostro tranquillo grazioso angolo periferico d'Italia possiamo fare ben poco per migliorare la situazione, se non dare qualche conforto ai profughi che ci chiedono accoglienza e sostegno. Ma la gravità del momento non ci deve far dimenticare la bellezza del mondo, che rimane tanta nonostante ogni possibile guerra; anche per il nostro personale benessere psicofisico abbiamo bisogno di sapere che intorno a noi il mondo (o almeno gran parte di esso) è bello. ‘La bellezza salverà il mondo’ è un pensiero (di un grandissimo scrittore russo!) che può sembrare troppo ottimistico ma è con questa fede nella bellezza che annunciamo il più importante appuntamento annuale del Fondo per l'Ambiente Italiano, la XXX Giornata FAI di Primavera - domenica 27 marzo 2022

Ceriana: quando la devozione diventa arte’

dalle ore 10.00 alle 18.00, tre itinerari tra cultura, arte e natura del borgo di Ceriana

‘Quando compare all'improvviso dietro a una curva non si può non restare sedotti da questo grumo di case tenacemente avvinghiate al costone della montagna... Ceriana è uno dei paesi più affascinanti della provincia di Imperia, che ha saputo conservare le proprie tradizioni non soltanto per folklore... ancora si frequentano le osterie, ancora si canta in coro, ancora si cucinano piatti che altrove non si trovano.... Il paese è vivo e vivace, capace di rimarginare con la solidarietà le ferite subite dalla disastrosa alluvione del 2000...’. Stefano Delfino, in AA.VV. ‘Ceriana - Un borgo di mille anni’, Grafiche Amadeo, Imperia, 2004

Questa Giornata di Primavera è organizzata in tre itinerari indipendenti: due interni al borgo e uno escursionistico esterno per conoscere luoghi ed edifici che raccontano la storia di questo ‘paese delle confraternite’ orgoglioso di aver conservato un forte senso di condivisione dei valori antichi.

1 Itinerario) Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo

È un grande edificio settecentesco che caratterizza fortemente il profilo di Ceriana. Verrà illustrata la sua storia e si potranno ammirare i suoi principali beni artistici. Sarà eccezionalmente aperta alla visite la Sagrestia che custodisce un prezioso idrocronometro realizzato nel 1867 dal frate domenicano cerianasco Padre Giovanni Battista Embriaco, analogo quello presente presso il belvedere del Pincio a Roma, opera dello stesso frate ingegnere. Nella chiesa una Confraternita eseguirà i canti della Settimana Santa. Nel salone sottopiazza sarà proiettato il video ‘Due giorni a Ceriana - i riti della Settimana Santa nel racconto degli abitanti di Ceriana’, saranno esposti i corni in corteccia di castagno suonati nei riti del Giovedì Santo.

2 Itinerario) Alla scoperta del Borgo

Sulla piazza della Parrocchiale verrà approfondita la storia del borgo e saranno raccontate le vicende dell'alluvione del 23 novembre 2000 per riflettere sul dissesto idrogeologico, sui cambiamenti climatici in atto e sull’impegno del FAI per affrontare questo problema. Si proseguirà poi tra careire e carrugi alla scoperta del suo ricco patrimonio artistico, storico e culturale. Nel punto più elevato sorge la Chiesa di Sant'Andrea, sede della Compagnia della Misericordia dei Neri, eretta forse sulle rovine di un tempio pagano; si prosegue verso l'Oratorio della Visitazione, del XV secolo, sede della Confraternita degli Azzurri; da qui un percorso coperto panoramico e una porta del Castrum Coelianae portano al barocco Oratorio di Santa Caterina sede della Confraternita dei Rossi; accanto ad esso, in un contesto paesaggistico molto suggestivo, sorge la romanica chiesa vecchia dei SS. Pietro e Paolo dove la Compagnia Sacco canterà alle 15,30 e alle 17. Si risale poi al nobiliare Palazzo Roverizio per raggiungere il quattrocentesco Oratorio di Santa Marta della Confraternita dei Verdi.

3 Itinerario) Passeggiata alla chiesa di San Giovanni Battista, orari 10.00 e 14.30

Una bella mulattiera attraverso pascoli e boschi raggiunge la chiesetta di San Salvatore, di fine XV secolo, che forse sorse in una zona dedicata al culto pagano del dio Sole ed è stata più volte proposta come ‘luogo del cuore FAI’. Si salirà poi alla chiesa di San Giovanni Battista, eretta nel 1667 e da allora meta di pellegrinaggio il 24 giugno, in un contesto bucolico con ampie vedute verso le Alpi Liguri e verso il mare. La passeggiata è riservata a un numero limitato di 25 persone al mattino e 25 persone al pomeriggio, con partenze dalla piazza della Parrocchiale, il primo gruppo alle 10,00, il secondo gruppo alle 14,30. Durata 2 ore e 30' - 3 ore; dislivello 400 mt circa; lunghezza circa 6 km a/r. Si raccomandano scarpe adatte!

Sono previste due modalità di partecipazione:

1) prenotazione consigliata sul sito www.giornatefai.it scegliendo gli orari preferiti tra quelli disponibili e versare online il contributo in favore del FAI (minimo 3 € per gli itinerari Chiesa e Borgo; per la Passeggiata 5 € per gli iscritti, 10 € per i non iscritti al FAI).

2) iscrizione in loco al banco dell'accoglienza in corso Italia, angolo via Don G.Cassini, presso la Parrocchiale; li giunti si farà la propria offerta di sostegno alle attività del FAI (stessi importi) e ci si unirà ai gruppi di visita, nel rispetto dei turni stabiliti.

Chi desidera visitare sia il borgo che la chiesa parrocchiale tenga presente la durata delle visite: visita borgo 120 minuti, parrocchiale 30 minuti (la chiesa sarà chiusa alle visite per la Messa dalle 11 alle 12).

- in ottemperanza alle norme vigenti sono obbligatori mascherina e green pass rafforzato

- arrivando in auto si troveranno le indicazioni per i parcheggi disponibili.

- esisterà un Menu FAI in ristoranti e bar convenzionati, l’elenco sarà disponibile ai banchi.

Ma la GFP non è solo domenica, perché abbiamo iniziato una collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e nel calendario della stagione musicale al Casinò è stato inserito un concerto dal titolo ‘Aspettando la Giornata FAI per scoprire il patrimonio di arte e natura intorno a noi ‘, che si terrà sabato 26 marzo alle ore 17 al Teatro dell'Opera del Casino di Sanremo. Il Concerto è stato adottato dalla nostra Delegazione a cui verrà devoluto il 50% del ricavato. Prezzo biglietto: under 25 gratuito, over 70 anni 10 €, adulti da 25 a 70 anni 25 €. Acquisto del biglietto presso i Punti FAI, il botteghino del Casinò oppure online sul sito: www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/violoncello-protagonista-26-03-22ore-17/. (locandina in basso)

La GFP non è solo Ceriana perché sarà anche possibile visitare il ‘nostro’ Bene FAI ovvero ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti che sarà aperta sabato 26 e domenica 27 dalle 10 alle 19, con visite guidate di un’ora circa ciascuna; prenotazione obbligatoria sul sito www.faicasalaura.it.

Per altre informazioni contattare la Delegazione all'indirizzo: imperia@delegazionefai.fondoambiente.it.

Ricordiamo che la Giornata FAI di Primavera è un importante momento di RACCOLTA FONDI per cui a chi verrà a Ceriana chiederemo come sempre, accogliendoli ai banchi, di SOSTENERE IL FAI nella sua missione. Oltre ai contributi minimi obbligatori, sarà possibile (e gradito) donare contributi di importo maggiore. Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi al FAI sul sito www.fondoambiente.it.

Il FAI ha bisogno di sentire gli italiani vicini per continuare a impegnarsi per la tutela dell’Italia fatta di luoghi e persone che meritano tutto il nostro amore".