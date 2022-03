Fino al 18 aprile è possibile presentare la candidatura al progetto di inclusione sociale 'R-aggiungi un pasto a tavola' di SERIS s.r.l.

"Abbiamo progettato questa operazione nel 2020 - spiega Barbara Nani Presidente del CdA di SERIS s.r.l. - per inquadrarla in un percorso di riorganizzazione ed evoluzione della società e dei servizi erogati. La consegna dei pasti a domicilio a persone anziane o con difficoltà, cucinati in economia di scala nelle nostre mense, è da sempre un obiettivo del nostro Consiglio di Amministrazione. Questa operazione garantisce la copertura finanziaria totale per costose operazioni di formazione e inserimento lavorativo del personale, ma anche l'acquisto di attrezzature necessarie per questa innovazione".

Si tratta di un progetto integrato di orientamento, formazione, accompagnamento al mondo del lavoro per 30 persone , in situazioni di svantaggio, dedicato alla promozione dell’inclusione sociale . Al termine del percorso è garantita l'assunzione con contratto part-time per almeno 6 mesi presso la SERIS s.r.l. per 6 utenti del corso per “Addetto al Servizio di Preparazione, Veicolazione e Somministrazione Pasti" e per 3 utenti presso la Coop. Nuova Assistenza.

"Una misura importante per tutto il mondo del sociale e della formazione, e per tutti i soggetti che hanno partecipato, commenta Luca Volpe, Presidente della Conferenza dei Sindaci – Distretto Sociosanitario 3 Imperiese e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Imperia. Un progetto finalizzato alla realizzazione di interventi per favorire il (re)inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale a sostegno delle fragilità, che rappresenta la vera sfida di questo momento."

Il percorso è completamente gratuito. La frequenza ai corsi prevede il riconoscimento agli allievi di un’indennità oraria pari a 5 € /ora di presenza. La partecipazione all’esperienza in azienda prevede il riconoscimento di un’indennità mensile pari a:

500 €/mese per i tirocini/work experience

400 €/mese per i percorsi integrati di inclusione socio-lavorativa

Essendo disponibili solo 30 posti occorre contattare il Centro Pastore quanto prima.

La scadenza per presentare richiesta è il 18 aprile alle ore 12:00 , e deve essere presentata presso:

Il Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Imperia - Via Delbecchi 32 Tel. 0183/76231

Orario di segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

La domanda ed il regolamento sono consultabili all'indirizzo: https://www.centropastore.it/corsi-formazione/raggiungi-un-pasto-a-tavola