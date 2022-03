Ventimiglia: donna rapinata e picchiata, in 5 ore trovato e arrestato il 19enne algerino responsabile

Un algerino richiedente asilo di 19 anni è stato arrestato a Ventimiglia dalla Polizia, per rapinato e ferito una donna mentre rientrava a casa.

I fatti sono avvenuti nella tarda serata di sabato, in una via limitrofa al centro cittadino, dove lo straniero ha aggredito a scopo di rapina la donna che stava facendo rientro nella propria abitazione. L’uomo ha tentato di strapparle la borsa indossata a tracolla e, per vincere la resistenza istintivamente opposta, l’ha colpita al volto con il coccio di una bottiglia di vetro, poco prima infranta.

Le urla di aiuto della vittima sono state udite da alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Una pattuglia della Polizia di Frontiera, la prima a giungere sul posto, ha immediatamente attivato il soccorso medico e acquisito tutte le informazioni indispensabili per avviare istantaneamente le ricerche del rapinatore, la cui descrizione è stata diffusa a tutte le auto in servizio.

Gli agenti hanno subito rintracciato il giovane a nemmeno cinque ore dal fatto. Il diciannovenne è stato intercettato in piazza della stazione, mentre tentava di allontanarsi da Ventimiglia e, subito bloccato, non ha avuto il tempo di reagire. E’ stato trovato in possesso di un coltello con lama lunga e affilata.

Nel frattempo, la vittima, sottoposta a cure al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo, è stata dimessa con 15 giorni di prognosi. La donna ha poi riconosciuto l’aggressore mentre la borsa è stata trovata, seppur privata degli oggetti di valore, in un cassonetto dell’immondizia.

Ora il 19enne è in carcere, in attesa della convalida da parte del Giudice del Tribunale di Imperia e della decisione in merito all’applicazione di una misura cautelare prima del processo. Il 19enne si era rifugiato, dopo la rapina, nell’appartamento di un italiano pregiudicato. All’interno sono stati trovati due mazzi di chiavi, il denaro contante e il telefono che erano nella borsa.

L’italiano, di 61 anni, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per favoreggiamento personale, avendo dato ospitalità all’autore del reato, ma anche per ricettazione poiché trovato in possesso degli oggetti rubati e per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.