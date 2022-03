Vallecrosia: concesso il nulla osta alla famiglia, venerdì i funerali di Carmelo Perri

Sarà allestita la camera ardente nella chiesetta Santuario di San Rocco a Vallecrosia dove mercoledì in serata giungerà la salma. Concesso il nulla osta lunedì mattina, venerdì prossimo alle ore 15.00 sarà celebrato il funerale di Carmelo Perri 53 anni nella chiesa di San Rocco di Vallecrosia dove amici e parenti saluteranno Carmelo per l’ultima volta.

"Giovedì e venerdì - spiegano i famigliari - chiunque potrà fare visita e portare un saluto a Carmelo prima del funerale. Carmelo, era molto conosciuto in città ed in tutto il comprensorio, ha avuto diverse attività tra Bordighera e Vallecrosia, era una persona solare, sempre sorridente e scherzoso con tutti come lo hanno ricordato e scritto le centinaia di persone sui social.

Buon Viaggio Carmelo".