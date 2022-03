Sanremo: giovedì i funerali di Marco Spinella, i rider della città si fermano per l'intera giornata in suo onore

I rider di Sanremo si fermano per un giorno, per onorare la memoria di Marco Spinella, nel giorno del suo funerale. Tutti gli operatori del settore della consegna dei pasti a casa, da parte di ristoranti e pizzerie che aderiscono a Deliveroo e Glovo, non effettueranno consegne giovedì prossimo.

“Ci dispiace del disagio che vi procureremo – evidenziano i rider - e ci auguriamo che possiate capire la situazione non effettuando ordini giovedì prossimo. Stiamo avvisando anche i ristoranti ed alcuni terranno spenti i tablet che ricevono gli ordini. Grazie a tutti per la comprensione e vi auguro una buona giornata”.

I rider di Sanremo, quindi, si fermano per una giornata per ricordare Marco, morto dopo un incidente occorsogli in via Roma, proprio mentre stava consegnando un pacco con un pasto. Ricordiamo che i funerali di Marco verranno celebrati giovedì alle 15.30, alla chiesa di San Rocco.