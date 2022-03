CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 22 marzo 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e all'Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- THE BATMAN – ore 16.30 - 20.40 - di Matt Reeves - con Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro - Azione/Drammatico - "Bruce Wayne già da tempo veste i panni di Batman vigilando su Gotham City. Il supereroe ha già affrontato diversi criminali, ma la città è sempre più colpita da una corruzione dilagante ed egli sembra esser l'unico a cercare di garantire giustizia. Ora dovrà fronteggiare un nemico tanto astuto quanto temibile: l'Enigmista. Il nuovo killer semina il terrore a Gotham con indovinelli e inganni, conosce l'identità di Batman, tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si imbatte in una serie di personaggi, come l'affascinante Catwoman, Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Le indagini che condurrà, però, lo porteranno a scoprire qualcosa che ha sempre ignorato sulla sua famiglia e per sconfiggere il male e avere finalmente vendetta, questa volta l'Uomo Pipistrello dovrà stringere nuove alleanze…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- CORRO DA TE – ore 16.15 - 19.20 – 21.30 - di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- MOONFALL – ore 16.20 - 18.40 – 21.00 - di Roland Emmerich - con Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II), Charlie Plummer, Wenwen Yu - Fantascienza - "A causa di una forza misteriosa, la Luna esce dalla sua orbita attorno alla Terra e precipita in rotta di collisione con il pianeta. A poche settimane prima dell'impatto, con il mondo sull'orlo dell'annientamento, Jo Fowler, manager della NASA ed ex astronauta, è convinta di avere la soluzione per evitare il disastro ma gli unici a darle credito sono Brian Harper, anche lui ex astronauta, e il teorico della cospirazione K.C. Houseman. I tre organizzano un'impossibile e disperata missione nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano, in cui scoprono che la ‘nostra’ Luna non è ciò che in realtà pensiamo che sia…”

Voto della critica: **

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UNCHARTED – ore 16.30 - 21.15 - di Ruben Fleischer - con Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ally, Tati Gabrielle, Antonio Banderas – Azione/Avventura - "Il cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, vuole ritrovare il fratello maggiore Sam. Durante la ricerca conosce Victor Sullivan, noto come Sully, con cui stringe immediatamente una profonda amicizia. Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso bensì disperso in un posto remoto e non segnato sulle mappe. Sarà proprio Sully ad indicargli dove potrebbe essere Sam: su un'isola deserta dove si dice sia custodito il tesoro più cercato del mondo, El Dorado. Entrambi convinti che dove è nascosto l'oro riusciranno a trovare il fratello, si mettono in viaggio. Ma non saranno gli unici a cercare il tesoro!…”

Voto della critica: ***

- BELFAST – ore 19.15 - di Kenneth Branagh - con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan - Drammatico - "Un intimo viaggio nel passato e nella storia del suo regista: Kenneth Branagh. Ambientato negli anni Sessanta, durante il film vivremo l'inizio dei Troubles, il conflitto nordirlandese, attraverso la storia di un giovane che vive insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LICORICE PIZZA – ore 16.15 - 19.15 – 21.30 - di Paul Thomas Anderson - con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper – Commedia/Drammatico - "Il quindicenne Gary Valentine vive nella San Fernando Valley degli anni Settanta e fin dall'infanzia ha una carriera avviata da attore. Il giorno in cui nella sua scuola si scattano le foto per l'annuario, Gary incontra Alana Kane, una ragazza più grande di lui, da subito rimanendone molto colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare molto tempo l'una con l'altro, costruendo una grande complicità. Insieme vivono diverse avventure e crescendo giorno dopo giorno, riescono a fortificare il loro rapporto…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – ore 16.30 - 19.15 – 21.30 - di Massimiliano Bruno - con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini - Commedia - "L'improbabile banda di criminali viaggia indietro nel tempo fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi: ad aiutarli nella difficile impresa Claudio Ranieri, professore di storia pignolo ed iracondo che insieme allo spaccone Moreno e al timoroso Giuseppe affronterà mille pericoli. Mentre fuggono col quadro i tre sono costretti a rifugiarsi a casa di Adele, la giovane nonna di Moreno, dove l'uomo incontra anche sua madre Monica da bambina. Quando la piccola finisce nelle mani dei nazisti la banda è obbligata ad un cambio di programma: se vogliono tornare nel presente dovranno prima salvarla, attraversando in lungo e largo un'Italia devastata negli ultimi, caotici giorni della seconda guerra mondiale. Un viaggio che li porterà ad incontrare alcuni dei personaggi che hanno fatto la storia del Paese e ritrovare molti amici delle avventure precedenti. In una resa dei conti finale, la banda della Magliana, capitanata dal mitico Renatino e con l'aiuto di Gianfranco e Lorella, affronterà così il temibile esercito nazista…”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LICORICE PIZZA – ore 20.45 - di Paul Thomas Anderson - con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper – Commedia/Drammatico - "Il quindicenne Gary Valentine vive nella San Fernando Valley degli anni Settanta e fin dall'infanzia ha una carriera avviata da attore. Il giorno in cui nella sua scuola si scattano le foto per l'annuario, Gary incontra Alana Kane, una ragazza più grande di lui, da subito rimanendone molto colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare molto tempo l'una con l'altro, costruendo una grande complicità. Insieme vivono diverse avventure e crescendo giorno dopo giorno, riescono a fortificare il loro rapporto…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- CORRO DA TE – ore 20.45 - di Riccardo Milani - con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone, Pietro Sermonti, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati - Commedia - "Gianni è un quasi cinquantenne bello, sportivo e a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta grandi atleti come testimonial. L'uomo è anche un single incallito pronto a tutto pur di conquistare una donna. Arriva perfino, per una serie di circostanze, a fingere di essere costretto a una sedia a rotelle! Ma quando incontra Chiara, donna solare e dinamica nonostante un incidente l'abbia resa paraplegica, inizia a provare sentimenti fino a quel momento mai provati. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l'amore, la disabilità in sé…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LICORICE PIZZA – ore 18.30 - 21.00 - di Paul Thomas Anderson - con Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper – Commedia/Drammatico - "Il quindicenne Gary Valentine vive nella San Fernando Valley degli anni Settanta e fin dall'infanzia ha una carriera avviata da attore. Il giorno in cui nella sua scuola si scattano le foto per l'annuario, Gary incontra Alana Kane, una ragazza più grande di lui, da subito rimanendone molto colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare molto tempo l'una con l'altro, costruendo una grande complicità. Insieme vivono diverse avventure e crescendo giorno dopo giorno, riescono a fortificare il loro rapporto…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it