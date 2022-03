Ventimiglia: guerra in Ucraina, partiti anche gli aiuti raccolti dai Lions

Continua l’impegno diretto dei Lions di Ventimiglia in favore degli sfollati Ucraini nei campi di accoglienza in Romania, identificati grazie alla dimensione internazionale dell’Associazione dei Lions Clubs. "I Lions sono presenti in 210 nazioni ed aree geografiche e, quindi, anche in Romania – ricorda il presidente Sauro Schiavolini - ed i club locali gestiscono direttamente tre campi accoglienza e due in collaborazione con la Croce Rossa".



"In ogni campo – aggiunge un’altra socia, Erika Demaria - sono accolte dalle 50 alle 80 persone, in prevalenza donne e bambini; si fermano alcuni giorni in attesa di proseguire per una sistemazione sicura. I Lions romeni sono impegnati da quasi un mese in questa attività di accoglienza che li sta provando sia dal punto di vista fisico che morale".



Su indicazione dei Lions romeni, i soci del Lions Club Ventimiglia hanno inviato nei campi profughi farmaci e materiale sanitario per un valore effettivo di oltre duemila euro, messo a disposizione a prezzo di costo dal Lion Marco Agosta. Un altro socio si è fatto carico di trasportare i colli sino ad Asti, dove era pronto un furgone del Centro Italiano Lions per la Raccolta Occhiali che, oltre a trasportare migliaia di occhiali riciclati (necessari in situazioni di emergenza, in cui le persone devono abbandonare le proprie abitazioni in pochi minuti), ha preso in carico anche i colli del club ventimigliese. Il furgone, partito lunedì 21 è atteso in Romania nel giro di un paio di giorni.