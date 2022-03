Taggia: nella scuola alle ex Caserme Revelli murata aula con luci accese all'interno

La sera, all'interno della scuola alle ex Caserme Revelli di Taggia, c'è sempre una luce accesa. Una stranezza che ha incuriosito le persone che abitualmente passeggiano nel compendio comunale e hanno notato che quella stanza nella scuola è l'unica sempre illuminata.

C'è una motivazione. Nel corso degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico provinciale, è stata murata una stanza senza avere controllato che le luci all'interno fossero spente. Si tratta di un'aula che veniva utilizzata per l'informatica. Da indiscrezioni emerge che non solo la stanza sia stata chiusa con le luci accese ma lasciando all'interno stampanti e scrivanie.

L'ex aula si trova al piano terra della scuola ma non vi si può più accedere in alcun modo. La stessa finestra, l'unica altra via d'accesso, lasciata aperta dall'interno è inaccessibile dall'esterno a causa di una rete saldata.