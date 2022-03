Sanremo: il Giro d’Italia passerà sulla pista ciclabile, che sia la volta buona per sistemare l’asfalto?

Archiviata la 113ª edizione della Milano-Sanremo, la città ha iniziato il conto alla rovescia verso il secondo grande appuntamento ciclistico del 2022. Il prossimo 20 maggio Sanremo ospiterà la 13ª tappa del Giro d’Italia che segna il ritorno della corsa in rosa dopo la cronometro a squadre del 2015.

La Città dei Fiori sarà teatro della partenza per la frazione che poterà la corsa a Cuneo e anche la pista ciclabile avrà la sua meritata vetrina. Le fasi iniziali della corsa, infatti, si snoderanno sulla suggestiva striscia d’asfalto a due passi dal mare, fiore all’occhiello del turismo locale.



Come più volte abbiamo testimoniato, però, al momento il fondo stradale della ciclabile è a dir poco dissestato in vari tratti e rappresenta un pericolo per chi ogni giorno la percorre o in bicicletta o facendo jogging. Il passaggio del Giro d’Italia implicherà, per forza di cose, una serie di interventi per la sistemazione del tracciato onde evitare imbarazzanti imprevisti al passaggio della corsa. Amaie Energia sarà chiamata a lavori per eliminare gli avvallamenti che, in alcuni tratti (specie nella zona del Sud Est e a San Martino) rendono a dir poco difficoltoso il passaggio.