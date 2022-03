Sanremo: appello del presidente della Confcommercio al Comune ‘Necessari strumenti per sostenere il mondo del commercio’

Aumento delle bollette, incremento dei costi per le materie prime e crisi che continua a mordere. Il presidente della Confcommercio di Sanremo, Andrea Di Baldassarre, lancia un appello all’Amministrazione comunale per chiedere strumenti di sostegno per tutto il mondo commerciale.

Spiega Andrea Di Baldassarre: "È un momento già molto delicato, per il perdurare della crisi pandemica, cui ora si aggiungono pesantemente i rincari di costi per bollette e materie prime, oltre ai contraccolpi della guerra in Ucraina. Una città come Sanremo si basa molto sulla vitalità delle vie cittadine e il rischio è quello di trovarci presto con una città più buia, con vetrine spente. Questo doveva essere l’anno della ripartenza e invece così non è. Sappiamo che il Comune non può intervenire direttamente sui rincari di costi per energia, servizi e materie prime, ma chiediamo all’Amministrazione una particolare attenzione per individuare quelli che possono essere gli interventi, invece, possibili, per sostenere le attività imprenditoriali".

"Il nostro - termina Di Baldassarre - è un appello a tutto campo, perché nessuna attività, in questo momento, può dirsi purtroppo immune dai problemi che abbiamo evidenziato. Per questo siamo disponibili al confronto con l’Amministrazione, per trovare insieme gli strumenti atti a sostenere le imprese e far loro superare questo drammatico momento".