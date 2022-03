Sanremo: alunno del 'Colombo' accusato di aver spintonato e minacciato una Prof, ecco il suo racconto

“Non è andata proprio come è stato dichiarato dai testimoni. Ci sono alcuni particolari differenti, anche se effettivamente in alcuni momenti ho perso un po’ la calma”. Lo ha detto l’alunno dell’Istituto ‘Colombo’ reo, secondo il racconto di diversi testimoni, di aver scagliato la cattedra contro una professoressa, minacciandola successivamente (QUI).

“I fatti – ci ha detto - sono iniziati semplicemente perchè io mi sono alzato per gettare un pezzo di carta nel cestino e, tornando al mio posto, ho trovato della colla sulla sedia, probabilmente lo scherzo di un compagno. Ho deciso di cambiarla e, in quel momento, la professoressa mi ha redarguito. Senza dire nulla mi sono seduto. Poco dopo, accorgendomi che il telefonino era scarico, mi sono alzato per ricaricarlo, senza chiedere il permesso. La Professoressa mi ha redarguito e, togliendo il telefono dalla carica, sono tornato a posto. A quel punto ha iniziato a scrivere la nota, evidenziando che stavo disturbando la lezione”.

L’alunno, che è minorenne e del quale ovviamente non pubblichiamo le generalità, ha così proseguito: “Ho risposto, con calma, che non stavo disturbando la lezione ma ho solo cambiato la sedia e ho messo il telefono in carico. Proprio per questo mi sembrava eccessiva la decisione di mettermi una nota che, tra l’altro, mi avrebbe creato problemi per la mia valutazione scolastica. L’ho spiegato alla professoressa e lei mi ha risposto che non le interessavano le mie spiegazioni. A quel punto sono uscito dai gangheri e me la sono presa con la professoressa”.

Ma è vero che hai spintonato la cattedra contro la professoressa: “Assolutamente no, ho solo spostato la cattedra perché era messa in malo modo. Sono uscito dalla classe e, dopo essere andato in bagno, ero arrabbiatissimo e ho tirato una ‘manata’ e non un pugno alla macchina del caffè. Tornando in classe ho urlato contro la professoressa ma non l’ho spintonata”. L’alunno ha però confermato la minaccia che ha lanciato ‘Se fossimo soli io e te ti butterei di sotto’: “Si questo è vero l’ho detto”.

Un episodio che dovrà comunque essere valutato dalla dirigenza dell’Istituto ‘Colombo’. Come sottolineato oggi dal vice Preside, infatti, dovranno essere analizzate le relazioni della professoressa e dello stesso alunno, per poi prendere una decisione. Sul capo del giovane, ovviamente, pende il rischio di una sospensione da scuola, che potrebbe precludergli la promozione alla fine dell’anno.

Molti dei genitori degli alunni della classe e del resto dell’istituto ci hanno contattato chiedendo comunque un maggiore controllo da parte della dirigenza scolastica.