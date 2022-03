L'autore ponentino Roberto Vallepiano torna in libreria con "Sole e Rivoluzione"

"Sole e Rivoluzione" il nuovo libro dello scrittore ponentino Roberto Vallepiano uscito per le Edizioni Bepress e da oggi si può trovare in tutte le librerie. Un libro a cui l'autore ha lavorato con passione per più di due anni. Un viaggio nel cuore di Cuba costellato da racconti impetuosi, aneddoti irresistibili, pagine incendiarie in cui la narrazione appare sospesa tra il realismo magico e l'epica rivoluzionaria.



"Un caleidoscopio di colori e profumi. Il sole come emblema, la rivoluzione come bandiera. Un viaggio letterario che amalgama sapientemente vicende collettive e individuali, che intreccia la storia con la esse maiuscola al vortice di sensualità e scintillante umanità di un popolo unico. - racconta Vallepiano - Lo stile è evocativo, il linguaggio fluido e diretto, quasi musicale. Una dichiarazione d'amore verso quell'isola incantata che ha la capacità di trasportarti nella terza dimensione, quella della profondità. Una terra meticcia che incrocia idee, razze, colori e culture. Cuba è un destino controcorrente, vita palpitante, poesia di strada che nasce dal frastuono dei barrios. Una piccola ma orgogliosa utopia caraibica che già dalla cartina ha la forma di un sorriso.Un universo brulicante di emozioni in cui ognuno dei protagonisti è dotato di un'anima indomita e sregolata che odora di rum, tabacco e caffè".



Sono cinque i libri usciti negli ultimi 8 anni a firma di Roberto Vallepiano. Più un sesto di cui è stato coautore. L'autore ha all'attivo centinaia di presentazioni in Italia e in diversi Paesi d'Europa e dell'America Latina. Dai primi di aprile inizierà ufficialmente il tour di presentazioni che vedrà l'autore impegnato in diverse città italiane. La prima nazionale di "Sole e Rivoluzione" si svolgerà Sabato 2 Aprile a Livorno.