Bordighera: ancora polemiche per i ciclisti che sfrecciano sul lungomare Argentina

Cittadini infastiditi hanno lamentato nuovamente il loro malcontento a causa di un problema che ormai si verifica con costanza sul lungomare. La causa sono nuovamente i ciclisti che sfrecciano sprezzanti fra le persone che camminano tranquille sul tratto di passeggiata mare che si estende da Sant'Ampelio alla stazione.

Il fenomeno si verifica anche durante le manifestazioni, come il mercatino dell'antiquariato di domenica scorsa, molto interessante e seguito, che ha visto parecchie persone costrette a spostarsi o richiamare velocemente il proprio cane per non rischiare incidenti. Le bici che si vedono, spesso, sono anche da corsa, con veri e propri gruppetti di appassionati che attraversano il percorso ad una velocità pressoché elevata.