Tiro con l'Arco: ottimi risultati ieri per l'Archery Club Ventimiglia al 'Trofeo Pinocchio' (Foto)

Si è svolta ieri la fase invernale giovanile “Trofeo Pinocchio” organizzato dagli Arcieri dei Tre Borghi Levanto (Spezia). E' stato un Archery Club Ventimiglia in grande spolvero quello che, domenica scorsa ha preso parte a Levanto.

L'Archery Club Ventimiglia ha partecipato con 9 arcieri della 4° e 5° elementare e 1° e 2° media. Margherita Maccario con il suo punteggio ha già ottenuto il Pass per la gara nazionale che si svolgerà il 2 e 3 Luglio a Palmi (Reggio Calabria). Sotto i risultati di tutti i partecipanti delle società liguri

Ragazzi 2010

1° Leonardo Pavone (Archery Club Ventimiglia)

2° Filippo Bertagna (Arcieri Tre Borghi)

Ragazze 2010

1° Margherita Maccario (Archery Club Ventimiglia)

2° Viola Rizzo (Arcieri 5 Stelle)

3° Alessia Balzana (Arcieri Sarzana)

4° G. S. Rams Segarra (Arcieri Superba)

Ragazzi 2009

1° Luca Sanlazzaro (Arcieri Sarzana) anche lui ha già ottenuto l'accesso ai nazionali

2° Matteo Perisotto (Arcieri Superba)

3° Mattia DeFranco (Arcieri Granatieri)

Ragazze 2009

1° A. Inglese Hope (Arcieri AGA)

2° Giorgia Provvedi (Arcieri AGA)

Giovanissimi 2011-12-13

1° Leonardo Vacca (Arcieri AGA)

2° Mario Rosati (Archery Club Ventimiglia)

3° Domenico Campagna (Archery Club Ventimiglia)

4° Federico Corradi (Archery Club Ventimiglia)

5° Davide Scardamagno (Arcieri Superba)

6° Carlo Martin (Archery Club Ventimiglia)

7° Nicolò Croce (Arcieri Tigullio)

8° Noè Giubilato (Archery Club Ventimiglia)

9° Dante Remonato (Arcieri Granatieri)

Giovanissime 2011-12-13

1° Tilda Pesce (Arcieri della Fenice D'oro) con un ottimo punteggio

2° Ymaia Raffo (Arcieri Tigullio)

3° Meryl Callegari (Arcieri Tigullio)

4° Giulia Leber (Archery Club Ventimiglia)

5° Ludovica Maccario (Archery Club Ventimiglia)

6° Alys Longo (Arcieri Granatieri)

Gli istruttori dell'Archery Club Ventimiglia erano Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi, molto soddisfatti della grande determinazione che hanno mostrato tutti gli arcieri. Era presente tutto il comitato regionale, il presidente Alessio Bevilacqua, Gianni Calabretto responsabile tecnici, Antonella Merigone rappresentante degli atleti, Flavio Siri e Noceti Marco consiglieri è il CT regionale squadra giovanile nelle persone di: Laura Lorenzi, Flavio Siri, Noceti Marco e Gianni Calabretto, responsabili CT. Gli Arcieri sono stati premiati dal Sindaco di Levanto e dall'Assessore dello Sport.

Il tiro con l'arco, come tutti sanno, è una tecnica antica, come la storia dell'uomo, come disciplina sportiva, è un'attività che affascina... è una sfida a se stessi, prima che agli avversari. Prossima gara del “Trofeo Pinocchio”, fase estiva, si svolgerà a San Bartolomeo al Mare, il prossimo 14 maggio.