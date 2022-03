Pallavolo: weekend da favola per la Grafiche Amadeo, doppia vittoria in campo maschile e femminile

Weekend da leoni per la Grafiche Amadeo nei campionati di Serie C regionale di volley. Due ottime prestazioni per la formazione maschile, con la squadra che approda al terzo posto in classifica.

Sabato scorso i ragazzi, accompagnati dal presidente Giuseppe Privitiera, hanno superato con una prova egregia per carattere, tecnica e atletica, i secondi della classe per 3-2. Sotto di 2 set hanno saputo rimediare a piccole sbavature ed errori e, con muri vincenti specialmente sul numero 11 opposto mancino, hanno costruito una vittoria del gruppo.

Ieri, nel recupero in casa contro il Colombo Genova, hanno vinto per 3-1.

Buone notizie anche per la Serie C femminile: sempre ieri, in casa contro il Celle Varazze, ha vinto in una gara combattuta ed altalenante per 3-2, ritrovando grinta e convinzione.