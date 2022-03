Pallavolo. I risultati delle formazioni Imperia Volley scese in campo nel fine settimana

Vince la serie D maschile in casa con i genovesi dell’Uscio, lotta ma torna senza punti la serie D femminile con le genovesi della Normac in piena lotta per i play off promozione. Nei campionati territoriali e giovanili imperiesi sugli scudi in terza divisione e nell’U12 CSI.

I risultati:

Campionato Regionale serie D/F

Normac Volley Ge VGP - Imperia Volley 3 – 1 (17/25-25/18-25/21-25/23)

Cede solo al termine di quattro tiratissimi set la formazione imperiese nella palestra di Via Boeddu con le genovesi della Normac, formazione che non nasconde le proprie ambizioni di passaggio alla serie C.

Campionato Regionale serie D/M

Imperia Volley – Volley Uscio 3 - 0 (25/16-25/20-25/18)

Gara sempre controllata da Sbarra e compagni che permette ai tecnici Biglieri e Niggi di far ruotare tutta la panchina con l’esordio dei giovani che molto bene si stanno comportando nel campionato U15.

Campionato 3Div. F/A

Imperia Volley – Bordy Alimentari Silvia 3 – 0 (25/5-25/5-25/10)

Continua sicuro il cammino delle imperiesi che dopo quattro giornate comanda la classifica provvisoria del girone A.

Campionato U13 F/A

Albenga Volley - Imperia Volley 3 – 0 (25/4–25/11-25/4)

Campionato U13 3x3 M

Caramagna (IMV/NV) – Mazzucard 0 – 3 (5/15-11/15-7/15)

Maremola Volley – Caramagna (IMV/NV) 0 – 3 (14/15-10/15-12/15)

Una vittoria e una sconfitta all’esordio nel campionato U13M 3x3

Campionato U12 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley – Albenga Volley 2 – 1 (25/20-25/13-16/25)

Seconda vittoria su altrettante gare per le giovanissime di Mario Ozenda e Chiara Menegatti.

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley A – Albenga Volley 3 – 0 (2518-25/16-25/22)

Mazzucchelli Solentiname – Imperia Volley B 3 – 0 (25/7-25/5-25/8)