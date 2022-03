Ciclismo: ottimi risultati dei corridori armesi nelle gare disputate ieri in Toscana e Abruzzo (Foto)

Domenica da incorniciare, quella di ieri, per gli atleti del Team Franco Ballerini- Nuova Ciclistica Arma. Si è trattato dell’esordio stagionale per i corridori categoria Juniores (17-18 anni) e dell’esordio assoluto per il nuovo sodalizio di Arma di Taggia che, con questa categoria, gareggia in affiliazione con l’affermato team toscano.

I portacolori armesi sono stati protagonisti in due gare: la prima, svoltasi a Masiano, in provincia di Pistoia ed organizzata proprio dal Team Franco Ballerini. In partenza 109 corridori, tra i quali i sanremesi Gabriele De Fabritiis e Luca Verrando, che si sono messi a disposizione del loro compagno di squadra Michael Leonard, aiutandolo nell’impresa di vincere, per distacco, la prima edizione della 'Ballero nel cuore'. La gara infatti era intitolata al compianto CT della nazionale maggiore, tragicamente scomparso nel 2010 in un incidente di Rally proprio nelle vicinanze del luogo in cui era posto lo striscione d’arrivo.

La seconda gara, svoltasi in Abruzzo a Guardia Vomano-Notaresco, in provincia di Teramo, ha visto al via Federico Locatelli, Davide Rossi e Simone Di Zio i quali, oltre a portare a termine la gara, hanno dato un importante aiuto al loro compagno Tomas Sivok, che per un soffio non ha centrato il successo, classificandosi al secondo posto su 133 partenti.

Grossa soddisfazione quindi per il Presidente della Nuova Ciclistica Arma, Luciano Cordone, impegnato in prima persona nella trasferta abruzzese: “Sono commosso perché gli sforzi fatti in questi mesi stanno già regalando ottimi risultati. Tutti i ragazzi schierati alla partenza si sono comportati ottimamente, a dimostrazione che gli allenamenti programmati dal nostro Diesse Gianluca Oddone si confermano ancora una volta ben studiati”.

Domenica prossima esordio anche per le categorie Allievi ed Esordienti.