Calcio, Seconda Categoria. Il Vadino vince all'ultimo respiro e si riprende la vetta della classifica

VADINO – SAN BARTOLOMEO 1-0 (94’ Vigorito)

VADINO – Scola; Bonsignorio, Coppola , Licata cap., Vigorito, Balbo, Tomao, Conforti, Giraldi, Pollio, Miserendino. All.: Giunta

SAN BARTOLOMEO –Solomchenko V., De Marco, Ricciardelli cap., Kaba, Solomchenko D., Andolfatto, Nice, Gentile, Bodiang, Sgambelluri, Iannolo.

Espulsi: al 75’ Andolfatto (S)

All’ultimo assalto, Ivano Vigorito regala i tre punti al Vadino che risponde alla Virtus Sanremo (vincitrice per 2-1 in mattinata nel derby contro la Polisportiva). Il primo gol stagionale dell’esperto difensore ha un’importanza capitale nella stagione neroarancio, dopo la sconfitta della scorsa settimana patita contro Riva Ligure.

Anche nel match odierno del ‘Riva’, il San Bartolomeo ha dato filo da torcere alla capolista come già capitato all’andata quando i ragazzi di Giunta vinsero in trasferta per 2-3. Vadino che dunque sale a quota 36 e nel prossimo turno farà visita alla Nuova Sanstevese.

Da sottolineare il messaggio lanciato dalla squadra ingauna che, a fine partita, ha esposto lo striscione “Senza pronto soccorso si muore”, sostenendo così l’amministrazione cittadina nella campagna per la riapertura del Pronto Soccorso presso l’ Ospedale Santa Maria di Misericordia.