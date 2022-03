Pallapugno, a Vacchetto il sesto Memorial Amelio. Imperiese battuta 3-9 davanti al numeroso pubblico del 'Quaglia'

A Diano Castello, il match-clou per il sesto Memorial Amelio termina 9-3 per il Cortemilia di Massimo Vacchetto , nella prima amichevole 'lontano' dallo sferisterio Gandolfo.

I gialloverdi hanno menato le danze fin dalle prime battute; il tentativo di rimonta della Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese non è poi riuscito. I parziali: 0-5, 2-5, 2-7, 3-7, 3-9.

È stato un test utile per mettere minuti nelle gambe, in vista dell' inizio del campionato (9 aprile), e nella fase centrale della preparazione. La quadretta titolare ha visto in campo Raviola, con Benso, Novaro ed Iberto. Sostituito nel finale da Lorenzo Terreno.