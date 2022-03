Vallecrosia: successo per gli eventi culturali e musicali del week end appena trascorso

L'Assessore delegata alla Cultura del Comune di Vallecrosia, Marilena Piardi, esprime la propria soddisfazione per la vasta partecipazione di pubblico conseguita dagli ultimi due eventi culturali del fine settimana appena trascorso.

Sabato 19 marzo pomeriggio nella Sala polivalente comunale si è tenuta la presentazione postuma del libro Ibrahim, I Datteri, Il Pesto nel decennale della morte del suo autore Giuseppe Fiorucci, già Sindaco di Vallecrosia e noto per il suo impegno sociale e culturale. E' stato pure un commosso momento d'incontro per tante persone che lo avevano conosciuto. Sono state presentate anche altre sue opere date alle stampe in passato e considerato quanto questo autore, che verso della sua vita aveva fatto un'esperienza di lavoro all'estero e si era immerso nella cultura nord africana, fosse stato profetico nella visione di come stessero cambiando i rapporti internazionali.

Tanto pubblico anche al concerto pianistico del pomeriggio di domenica 20 marzo, sempre nella Sala comunale polivalente, tenuto dall'artista Lilia Yakushin che si è esibita in composizioni di Franz Liszt nell'ambito della rassegna musicale "Primavera in Musica" organizzato dal Comune di Vallecrosia in collaborazione con l'Associazione cittadina G.B. Pergolesi. Al concerto era presente una vasta rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con il Presidente del Consiglio Sandrino Anastasio, gli Assessori Marilena Piardi e Patrizia Biancheri, il Consigliere comunale Denis Perrone che hanno aggiunto i propri complimenti a quelli del pubblico verso la giovane pianista e l'organizzazione.

Domenica prossima 27 marzo, alle ore 16.30 in Sala polivalente comunale, nell'ambito della stessa rassegna, la cantante lirica Yudina Larissa, accompagnata al pianoforte dalla Prof. Adriana Costa, si esibirà in un repertorio di canzoni popolari russe-ucraine auspicando la Pace tra tutti i Popoli.

Tutti gli eventi culturali del Comune di Vallecrosia sono ad ingresso gratuito e nel rispetto della normativa sulla prevenzione al rischio pandemico.