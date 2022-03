Ultima settimana per partecipare al Contest Fotografico organizzato dall'Archivio di Stato di Imperia

L’Archivio di Stato di Imperia promuove, su Facebook e Instagram, un concorso fotografico dal titolo Silenzio, parla l’Archivio. Il contest ha per tema le attività commerciali del territorio imperiese (l'articolo intero QUI).

Con l’avvento dell’industrializzazione e la crescita commerciale il paesaggio urbano si è molto modificato e, ancora oggi, negozi, bar, ristoranti, che siano botteghe storiche o centri commerciali, sono un punto di riferimento per tutti noi: le attività commerciali in generale connotano il paesaggio urbano e trasformano i luoghi in comunità.

Una selezione di documenti, rappresentativa di tutte e tre le sedi dell’archivio, farà da traino per tutta la durata dell’evento e costituirà il ponte tra passato e presente.



Il regolamento QUI.