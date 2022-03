Sanremo: domani pomeriggio al Teatro dell'Opera Carmine Abate presenta 'Il cercatore di luce'

Domani alle 16.30, al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, Carmine Abate presenta il libro 'Il Cercatore di luce' (Mondadori), opera segnalata al premio Strega. Partecipa lo storico Matteo Moraglia, mentre Loredana De Flavis leggerà alcune pagine dell’opera. L’incontro è inserito nel programma di formazione dei docenti. L’ingresso è libero con Green Pass e mascherina FFp2.

“Un romanzo familiare, tra fantasia e realtà, per chi ama la montagna e Giovanni Segantini. Un racconto epico ed evocativo.” Solange Savagnone, Sorrisi e Canzoni TV. Un nuovo romanzo corale, pieno di colore e di vita, in cui più personaggi narrano le loro storie e le loro esistenze che armonicamente si intrecciano. Di questo tratta l'ultima fatica di Carmine Abate, "Il cercatore di luce", edito da Mondadori, opera dedicata all'arte e alla figura di un pittore straordinario come Giovanni Segantini.

Carmine Abate è nato a Carfizzi (KR) il 24 ottobre 1954. Ha studiato in Italia e si è laureato presso l'Università di Bari. Successivamente ha vissuto in Germania e, da oltre dieci anni, vive nel Trentino, dove ha esercitato la professione di insegnante. Il suo primo libro di poesie risale al 1977: Nel labirinto della vita, (Juvenilia, Roma). Come narratore esordisce in Germania con la raccolta di racconti Den Koffer und weg!, (Neuer Malik, Kiel 1984);Lo stesso anno pubblica Die Germanesi, una ricerca empirica socio-antropologica sull'emigrazione svolta con Meike Behrmann (Campus, Frankfurt-New York 1984; ed it., I Germanesi, Pellegrini, Cosenza 1986, ristampata in nuova ed. da Ilisso Rubbettino nel 2006). Dirige la collana "Biblioteca Emigrazione" (Pellegrini Ed.) per la quale ha curato In questa terra altrove (1987), un'antologia di testi letterari di emigrati italiani. Successivamente ha pubblicato una raccolta di racconti Il muro dei muri da giugno 2006 in nuova edizione (Oscar Mondadori, pp. 210, euro 8.40) e nel 1991 è uscito il suo primo romanzo Il ballo tondo, attualmente alla terza edizione (Piccola biblioteca Oscar Mondadori, 2005), pubblicato in prima edizione da Marietti (Genova) e in seconda edizione da Fazi (Roma, 2000). Nel 1996 pubblica un libro di poesie Terre di andata (Argo). Nel 1999 esce il romanzo La moto di Scanderbeg (Fazi, Roma 1999; ed. tascabile 2001, Oscar 2008). Nel 2002 esce il romanzo Tra due mari (Mondadori, 2002, Oscar 2005) vincitore di numerosi prestigiosi premi. Nel 2004 esce il romanzo La festa del ritorno (Mondadori, 2004, nuova edizione riveduta 2014) vincitore del "Premio Selezione Campiello". Nel 2006 pubblica il romanzo Il mosaico del tempo grande (Mondadori, 2006, Oscar 2007). Nel 2008 scrive il romanzo Gli anni veloci (Mondadori, 2008). Nel 2010 scrive il libro di racconti Vivere per addizione e altri viaggi (Piccola Biblioteca Oscar Mondadori) e la raccolta di poesie e prose Terre di andata (Il Maestrale). Il suo capolavoro, che vince il premio Campiello 2012, è il romanzo La collina del vento (Mondadori, 2012). Nell'ottobre 2012 esce, Le stagioni di Hora (Mondadori) che comprende tre romanzi - "Il ballo tondo", "La moto di Scanderbeg" e "Il mosaico del tempo grande". Nel 2013 pubblica Il bacio del Pane (Mondadori, 2013). Nel 2015 sforna La felicità dell'attesa (Mondadori). Nel 2016 Il banchetto di nozze e altri sapori (Mondadori 2016). Nel 2018 Le rughe del sorriso (Mondadori). La sua ultima opera è L'albero della fortuna (Aboca 2019) I suoi libri sono tradotti in Germania, Francia, Olanda, Grecia, Portogallo, Albania, Kosovo, USA, Giappone e in arabo.

