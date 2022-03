Sanremo: convegno al 'Cassini' per dire no alla mafia, il Procuratore Lari "Sesta provincia della Calabria? Non è vero" (Foto e Video)

In una giornata nazionale, dedicata alla memoria e all’impegno per le vittime innocenti delle mafie, il coordinamento di ‘Libera Imperia’ ha organizzato una serie di appuntamenti nella nostra provincia per dire un secco ‘No’ alla mafia, in contemporanea con le manifestazioni di Napoli e Savona.

A Sanremo si è svolto un presidio dedicato Rosario Livatino, il Giudice ucciso dalla mafia nel 1991. Un incontro tra le Istituzioni e i ragazzi del Liceo ‘G.D. Cassini’, si è svolto a Villa Magnolie, per ricordare il giovane giudice recentemente beatificato, al quale è stato dedicato il presidio di ‘Libera’.

Tra i relatori anche il Dott. Giuseppe Cucchiara, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza che, al tempo dell’assassinio, si occupò delle indagini. Il suo ricordo: “Ero il capo della Squadra Mobile di Agrigento e fu una giornata drammatica – ci ha detto – che ha cambiato il corso della storia, sicuramente della Sicilia e la vita di chi non sapeva che stava entrando nelle pagine dei libri di storia. Conoscevo personalmente il Giudice Livatino, caro amico e valente Magistrato. L’indagine fatta con i miei uomini è stata di grande partecipazione emotiva, al di là di un’indagine che ha dato ampia soddisfazione”. Cosa è cambiato da quei tempi a oggi? “E’ fortunatamente cambiato molto. Erano anni difficili, perchè ancora la Sicilia era attanagliata dalla mafia dei Corleonesi di ‘Cosa nostra’, particolarmente violenta e aggressiva. Non aveva ancora cominciato quel processo di autodistruzione avviato con le stragi del ’92 di Capaci e di via D’Amelio. Era una mafia che sparava e mieteva vittime in una guerra che in provincia di Agrigento ha fatto circa 200 morti in tre anni. Il tutto in un momento storico nel quale, sbagliando, una parte del paese pensava che quei morti si ammazzavano tra loro senza coinvolgere la società. Era un errore di valutazione e oggi siamo molto lontani da quel modo di pensare”. Oggi parla agli studenti del ‘Cassini’ e cosa si sente di dire a quei giovani che non hanno vissuto quegli anni difficili: “Farò di tutto per calarli in quella realtà, completamente diversa e inimmaginabile. Oggi pensiamo a Csi, con riconoscimenti facciali e altro mentre all’epoca non c’erano nemmeno i cellulari. E’ molto importante far capire le differenze ma spero di riuscire a trasmettere il valore fondamentale tratto dalle indagini, ovvero quello della testimonianza con la ‘T’ maiuscola”.

Con il Procuratore della Repubblica di Imperia, Alberto Lari, il ricordo del Giudice e del periodo storico in cui è morto: “Ho lavorato in Sicilia ma non nel periodo del Dottor Livatino. Ricordo il clima cupo che c’era e la reazione dello Stato, che ha cambiato in meglio le cose. Ci sono state reazioni forti con processi e condanne. Il fenomeno non è chiuso ma si è ridotto sensibilmente ma c’è da fare ancora un piccolo sforzo. Dobbiamo essere collaborativi e propositivi, per eliminare questa piaga delle associazioni mafiose e criminali, sia al Sud che al Nord. Serve fiducia nelle Istituzioni anche se non è facile, ma ognuno deve fare la propria parte”. Negli ultimi anni si è parlato di infiltrazioni mafiose anche nella nostra provincia. Come è la situazione adesso? “Cerco sempre di essere ottimista e non dire cose che non penso. Si è parlato di ‘sesta provincia della Calabria’ ma non è vero. Ci sono infiltrazioni e non vanno assolutamente sottovalutate ma la situazione è discreta. C’è da fare un piccolo sforzo in alcuni settori e nella Pubblica Amministrazione, eliminando completamente le relazioni scomode tra chi è in odore di criminalità organizzata e Istituzioni”.

Il pensiero del Questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore: “Oggi ricordiamo Livatino ma anche tutte le vittime innocenti della mafia. Il Giudice è un eroe, un martire e il suo tributo per contrastare e sconfiggere la mafia è stato decisivo. Con lui ricordiamo tanti altri come il Commissario Montano, Padre Puglisi e i giudici Falcone e Borsellino. Non dimentichiamo che quest’anno ricorre il trentennale di quelle stragi. Passi avanti ne sono stati fatti tanti, con duri colpi alla mafia, arresti, sequestri di beni e condanne. La mafia continua a esistere ed è sempre un pericolo. L’attenzione deve essere alta ed è importante che i giovani siano coscienti del problema per essere pronti ad affrontare il problema quando saranno adulti”.

Al convegno erano anche presenti: il Prefetto di Imperia, Armando Nanei, il testimone di giustizia Rocco Mangiardi, Laura Ferrari, Presidente diocesano dell’Azione Cattolica (di cui Livatino faceva parte) e il vice Sindaco di Sanremo, Costanza Pireri. Alla conclusione, gli studenti del Liceo, come ogni anno, hanno letto l’elenco dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.