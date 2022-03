Sanremo: concesso il nulla osta alla famiglia, giovedì a San Rocco i funerali di Marco Spinella

Gli inquirenti hanno dato il nulla osta e, giovedì prossimo alle 15.30 potrà essere celebrato il funerale. Stiamo parlando di Marco Spinella, il 34enne coinvolto in un incidente strada in via Roma a Sanremo, il 24 dicembre scorso.

Marco era un rider ed è stato falciato da una Smart all'altezza dell'incrocio con via Asquasciati e il sottopasso Croce Rossa. Il 34enne aveva avuto la peggio ed era stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ed era stato ricoverato d'urgenza. Da quella drammatica notte il matuziano era rimasto in coma, fino al drammatico epilogo. Giovedì, quindi, amici e parenti saluteranno Marco per l’ultima volta, alla Chiesa di San Rocco.