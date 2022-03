La Protezione Civile di Dolceacqua in missione al confine ucraino porta in salvo il piccolo George (Foto)

La Protezione Civile di Dolceacqua ha portato in salvo George, bimbo ucraino di soli due mesi, insieme alla famiglia scappati da Leopoli.

Il bimbo è stato portato da un mezzo della Protezione Civile di Dolceacqua, condotto da Igor Cassini e Paolo Cammareri che, dopo una richiesta d'aiuto, si sono subito staccati dalla colonna mobile partita da Dolceacqua venerdì scorso, per trasportare medicinali e viveri sul confine tra l’Ungheria e l’Ucraina, cambiando subito rotta per dirigersi verso i confini polacchi.

Il bimbo e la famiglia sono stati portati in Italia anche grazie alle molte donazioni, che hanno consentito la seconda missione umanitaria. “Sarebbe bello unire tutte le associazioni di volontariato – dico Cassini e Cammareri - delle protezioni civili della provincia per organizzare un terzo viaggio e trasportare in salvo più persone possibile”.