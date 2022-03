Imperia: scontro tra tre auto sul rettilineo del Prino, due persone portate in ospedale. Non sono gravi

Scontro tra tre auto ma, per fortuna, non si sono registrati gravi feriti. E’ accaduto questo pomeriggio verso le 15 sul rettilineo del Prino all’ingresso Ovest di Imperia.

Per cause ancora in via d’accertamento sono entrate in contatto tre auto che hanno subito gravi danni. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno estratto due anziani dalle loro auto.

Gli occupanti degli altri due mezzi, invece, sono usciti con le loro gambe e solo con tanto spavento. Sul posto, insieme alle ambulanze di Croce Bianca e Croce Rossa, gli agenti della Municipale che ora dovranno verificare le responsabilità.

L'Aurelia è rimasta chiusa al traffico per consentire i soccorsi.