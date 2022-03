Diano Borello: cannabis legale in regalo dal parroco su Facebook, il Vescovo "Sono stupito e contrariato"

“Sono stupito e contrariato e prenderò provvedimenti importanti nei suoi confronti”. Sono le parole del Vescovo di Albenga-Imperia, Mons. Guglielmo Borghetti, che emesso una dura ammonizione nei confronti di don Giuseppe Scandurra, parroco di San Michele a Diano Borello, frazione di Diano San Pietro.

Il parroco, infatti, ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha scritto a chiare lettere "Regalo piantine di cannabis legale, pronte da trapiantare". Un annuncio che non è andato giù al Vescovo Borghetti che, contattato oggi dalla nostra redazione, si è dichiarato molto arrabbiato per l’accaduto.

La notizia, pubblicata oggi dal nostro giornale, ha suscitato scalpore nella comunità dianese e non solo, con molto rammarico in particolare da quella cattolica. Molti sono stati tra l’altro i commenti sotto il posto del parroco. Contattato, lo ricordiamo il sacerdote infastidito ha confermato, ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Ora bisogna capire il motivo del post pubblicato dal parroco e, ovviamente, quali saranno le ulteriori reazioni del Vescovo che ha confermato come non resterà a guardare, sia per il gesto di don Scandurra che le molte reazioni suscitate sul piano mediatico. Il Vescovo ha confermato la richiesta fatta a don Scandurra di rimuovere immediatamente il post. Un caso, quello avvenuto a Diano Borello, che avrà sicuramente altri risvolti nelle prossime ore.