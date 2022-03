Ventimiglia: studenti italiani e francesi si incontrano al confine per ricordare le vittime innocenti di mafia (Foto e Video)

La lotta contro ogni forma di criminalità organizzata non conosce confine. Questa mattina studenti italiani e francesi si sono dati appuntamento a ponte San Ludovico per ricordare, insieme, le vittime innocenti delle mafie. L’incontro è stato organizzato dai presìdi Libera Hyso Telharaj e Rita Atria con l'associazione studentesca ‘Comprendre la mafia’ del campus di Mentone.



I due gruppi si sono radunati alle 11 al confine franco-italiano per pronunciare insieme nomi e brevi biografie delle vittime di mafia. Per questa occasione ‘Comprendre la mafia’ ha stretto legami con altre associazioni per sensibilizzare il corpo studentesco sulla presenza della mafia in tutti gli ambiti della società.



Ogni partecipante è giunto a piedi dalla sede universitaria mostrando un cartellone con il nome di una vittima scelta in base alla tematica dell’associazione alla quale aderisce. L’elenco dei nomi è stato poi pronunciato al megafono e scritto sull’asfalto con gessetti colorati.



Tra le altre, presenti, la Feminist Union, l’associazione antirazzista Alwanat, EnvironMenton, Sciences Po Refugee Help, UNICEF e l’Union de la Gauche et des Écologiste.

