Ventimiglia: prosegue la pulizia di strade e marciapiedi, Scullino “Continua lotta alla maleducazione” (Foto)

Manutenzione e pulizia per le strade della città di confine restano un impegno concreto e continuativo. Interventi sia diurni che notturni da parte degli uomini del Comune al fine di garantire decoro e ordine urbano.

Un lavoro per ripristinare situazioni generate da intemperie, in qualche caso dai più distratti ma anche “una continua lotta alla maleducazione” come sostiene il sindaco Gaetano Scullino, sempre coinvolto per quanto riguarda l'estetica e il miglioramento dell'immagine di Ventimiglia.