Sanremo: deposito RT trasformato in un punto vendita, la giunta dà l’ok agli indirizzi

Dopo l’incontro con le associazioni di San Martino, la giunta matuziana ha dato l’ok agli indirizzi per la trasformazione del deposito Riviera Trasporti in un centro vendita. La variante consentirà l’arrivo di medie strutture di vendita tra la comprensibile preoccupazione dei negozianti della zona. San Martino, quartiere popoloso e organizzato, teme che la nuova struttura possa in qualche modo intaccare l’economia della zona.

L’incontro tra il sindaco Biancheri e i rappresentanti delle associazioni di quartiere non ha prodotto risposte soddisfacenti e, ora, è probabile che si richiedano nuovi vertici per fare chiarezza.

Intanto la pratica si prepara per il suo step successivo con il passaggio in consiglio comunale e il prevedibile scontro tra maggioranza e opposizione per la gestione dell’ex deposito.