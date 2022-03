Sanremo: a tre mesi dalla frana la strada di Bussana Mare è stata riaperta a senso unico alternato

Le immagini da via Al Mare

Sono passati tre mesi da quella sera di fine dicembre che, di fatto, ha tagliato in due il lungomare di Bussana. La frana ha diviso via Al Mare con ovvie e comprensibili conseguenze per residenti e attività commerciali della zona.

Questa mattina il primo antipasto di ritorno alla normalità. La strada è stata riaperta a senso unico alternato consentendo così un passaggio che va a ricucire lo strappo del 22 dicembre scorso.

L'intervento da parte del Comune ha un importo di circa 200 mila euro e, purtroppo, i tempi sono più lunghi del previsto. Ma l'obiettivo dichiarato è quello di chiudere la pratica il prima possibile per avere la via a disposizione per la riapertura delle spiagge.

Intanto da oggi, primo giorno di primavera, si transita con il semaforo ed è un primo passo verso la totale riapertura.