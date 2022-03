Riva Ligure e Castellaro insieme per 'Croce Via', progetto da due milioni di euro con il PNRR

Con il progetto 'Croce Via' Riva Ligure e Castellaro saranno unite da un percorso che metterà in collegamento i santuari della Madonna del Buon Consiglio sulla costa con quello della Madonna di Lampedusa nell'entroterra. Una progettualità di partenariato pubblico-privato che ha l'obiettivo di intercettare i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

COSTI E SOGGETTI COINVOLTI - Si parla complessivamente di 2.080.000 euro di finanziamenti, così divisi: 1.380.000,00 per Riva Ligure (capofila) e 700mila euro per Castellaro. Il progetto è stato presentato questa mattina dai due sindaci, Giorgio Giuffra per l'amministrazione rivese e Giuseppe Galatà per il comune castellarese. Con loro l'architetto Sergio Raimondo che ha curato i tantissimi aspetti insiti in questo ambizioso progetto: l'unione di due territori nel cammino, il mare e la collina, il culto mariano e la cultura precristiana con il mito della Dea Diana ed anche: la letteratura e il teatro con il coinvolgimento di Erri De Luca e Feltrinelli; la musica e l'arte con le Fondazioni Fabrizio De André Onlus e la San Benedetto al Porto Don Andrea Gallo, Cristiano De André, Dori Ghezzi, Club Tenco, Mauro Pagani, Vittorio Sgarbi; i fumetti d'autore con l'associazione TNT, sulle gesta di Andrea Anfosso e la costruzione del Santuario di Lampedusa.



GLI INTERVENTI - Il tutto nel segno della rigenerazione urbana e nella valorizzazione di un qualcosa che c'è già, una via di collegamento naturale tra questi due borghi. Il percorso che collegherà i due santuari è pensato per la mobilità sostenibilie e parte da una prosecuzione del Lungomare dalla zona denominata 'Croce' fino alla foce del torrente Argentina andando a lambire anche il sito archeologico di Capo Don.

Su Riva Ligure si parla anche di importanti interventi di restyling su piazza Matteotti, con un focus sull'antico portico comunale e l'ex municipio. L'idea è di valorizzare questi spazi proiettando immagini del mare e della storia di questo borgo, oltre alla realizzazione di una biblioteca multimediale con un allestimento espositivo dedicato a Francesco Pastonchi. Oltre a questo parte dei fondi saranno destinati alla creazione di un info point turistico che funzionerà in sinergia con lo Spazio Espositivo Multimediale già presente al piano terra della casa comunale.

Su Castellaro, invece, è prevista la realizzazione di un belvedere panoramico, una restaurazione e recupero di parte dell'edificio contenente le antiche carceri, l'intervento su un fabbricato storico in pietra da trasformare in locanda, la messa in sicurezza del percorso che unisce il centro storico con il santuario, caratterizzato da 15 cappellette votive. A questo si aggiungono gli interventi di valorizzazione della facciata del santuario attraverso particolari proiezioni di luci.

PUBBLICO E PRIVATO - Il progetto prevede anche il coinvolgimento dei privati. Attraverso una manifestazione di interesse, sono arrivate 7 proposte inserite all'interno di "Croce Via". Nel dettaglio:

- Dalla Itur Soc. Coop. di Mondovì - Progettazione e messa in opera dell’attività di promo commercializzazione e strutturazione del sistema di informazione e accoglienza turistica del territorio;

- Castellaro Golf S.r.l. - mettere la disposizione la struttura per interventi di formazione, laboratori, incontri e ricettività;

- ETT S.p.A. di Genova - Realizzazione di tutte le azioni hardware e software di valorizzazione multimediale degli ambienti e degli spazi coinvolti dal progetto, con particolare riferimento alla messa in opera di strumenti e dei relativi contenuti di comunicazione culturale propri allo stesso;

- Refit & Devis S.r.l. di Milano - Predisporre un intervento di relamping di tutte le strutture di interesse pubbliche, private e partecipate, del Comune di Riva Ligure; analisi della attuale configurazione luminotecnica di tali strutture, studio di fattibilità delle soluzioni a basso consumo sostitutive degli interventi necessari a una corretta implementazione basato su tecnologiche di illuminazione LED a basso consumo energetico.

- Cos.mac S.r.l. di Taggia, proprietaria della struttura ricettiva Residence del Prado di Riva Ligure - Iniziative che stimolino e rendano interessante il soggiorno mediante pacchetti turistici che comprendono visite guidate alla scoperta del territorio, noleggio di biciclette normali e elettriche per la fruizione della pista ciclabile e realizzazione di una SPA per offrire agli ospiti e non solo momenti di relax. Servizio di noleggio di attrezzature per migliorare la fruizione della realizzanda spiaggia di fronte al Residence.

- Telecom Italia SPA di Milano - Creazione di percorsi museali in Augmented Reality e Virtual Reality che possono essere creati e resi disponibili in real-time al visitatore, in presenza e/o da remoto, tramite App/Browser. Produzione di video panoramici e fotografie aeree ad alta definizione a forte impatto visivo, realizzati attraverso l'utilizzo di droni a pilotaggio remoto dotati di fotocamera ad alta risoluzione, su punti di interesse selezionati durante una missione che vede impegnati drone e pilota certificato ENAC. Predisposizione APP per la prenotazione ed il pagamento dei biglietti, nonché per acquisto di gadget e condivisione dell'esperienza nella propria community social di riferimento. Realizzazione di percorsi outdoor, fruibili da APP con contenuti georeferenziati. Predisposizione di totem e sistemi di digital signage per la distribuzione delle informazioni e dei contenuti di carattere turistico e culturale. Predisposizione di TOTEM OPEN STAGE per l’erogazione di servizi culturali, comizi e performance open stage. Analisi e monitoraggio dei flussi turistici. Videosorveglianza e videoanalisi ai fini della rilevazione, in modalità aggregata, dei dati di transito di perone/veicoli, rilevazione oggetti e/o azioni

- Ristorante Lampedusa di Castellaro - Installazione ricariche per biciclette elettriche e struttura per pernottamento e servizi complementari

PNRR E POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO - Le due amministrazioni comunali sono consce del fatto che le possibilità di rientrare tra i Comuni vincitori, sono poche. Questa misura del PNRR potrebbe permettere una partecipazione di almeno 56 piccoli comuni della riviera dei fiori, ma solo 6 progetti in tutta la Liguria verranno accolti. I sindaci Giuffra e Galatà da un lato auspicano che sia la Provincia, attraverso il presidente Claudio Scajola a fare da regia, vista l'alta presenza di progettualità e le poche risorse su questo ambito del PNRR. Sia Riva Ligure che Castellaro, sono pronti a impegnarsi per andare oltre alle possibilità economiche del Piano Nazionale e quindi proporre il progetto 'Croce Via' anche su altri possibile linee di finanziamento.