Partiti gli aiuti umanitari dell'associazione 'Bethel' raccolti a Vallecrosia e diretti in Ucraina

L’associazione Bethel è giunta a metà del percorso umanitario. Ieri una delegazione è partita per Lodi al fine di consegnare i beni di prima necessità presso la associazione ‘Beth-Shalom’ la quale provvederà, tramite un corridoio umanitario già collaudato, a portare sostegno ai cittadini ucraini (molti bimbi) bisognosi nella vicina città di Kolomyja.

“Vogliamo ringraziare il direttore della Conad Vallecrosia, Alberto Pitzeri, ed alla sua equipe per l'eccellente disponibilità e sensibilità dimostrata. I beni sono stati consegnati personalmente dalla Presidente, Sara Bonaccorso. Siamo orgogliosi della vicinanza dimostrata dai cittadini di Vallecrosia e dai clienti Conad, che sempre non mancano di dimostrare il grande cuore. Provvederemo a notiziare la avvenuta consegna in Ucraina, anche a mezzo foto su autorizzazione della Polizia ucraina”.