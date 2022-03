Coronavirus: oggi 48 nuovi casi nel Principato di Monaco dove il tasso di positività sale al 17%

Sono 48 i nuovi casi di positività al Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, con il bilancio sanitario che sale a 10.175 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera in ospedale sono in cura 12 persone dei quali uno in terapia intensiva. Sono 57 i guariti che arrivano a 9.848. Sono 152, invece, le persone curate a casa.

La settimana scorsa sono stati eseguiti 3.218 tamponi, con il tasso di positività che è superiore a quello ligure, al 17,18%. Il tasso di incidenza, ovvero il numero di persone positive basato su 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni è a 910 (in rialzo rispetto a 621 della scorsa settimana).