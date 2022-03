E’ partito per Kremencuk, in Ucraina, il secondo carico di aiuti. L’ex parroco di Coldirodi, Don Pasquale, ora a La Turbie in Francia, insieme a Maria e Lello di Bajardo, ci hanno scritto per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla raccolta.

Si tratta del secondo carico di aiuti per l'Ucraina con destinazione Kremencuk e la consegna ad un monastero ortodosso che ospita attualmente 52 bambini, mamme e anziani rifugiatisi li da varie zone devastate dalla guerra.