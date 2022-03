Bordighera: prende forma il marciapiede in via dei Colli, nuovo punto panoramico della città (Foto)

Dopo l'opera d'arte posata alla rotonda del Belsit, la 'Coda di Capodoglio' dell'artista Giancarlo Mazzoni, prende forma il marciapiede in costruzione in via dei Colli, altezza corso degli Inglesi.

Ora si riesce perfettamente a vedere il nuovo camminamento che offre, al contempo, un nuovo punto in cui ammirare lo splendido panorama del mare che tocca la Città delle Palme. La vista è strepitosa, nel luogo in cui il traffico è ancora regolamentato dal semaforo. Un intervento importante che ha riguardato la messa in sicurezza del muro sottostante la strada, prima a rischio cedimento. Dopo aver garantito la stabilità è stato creato il marciapiedi.