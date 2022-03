Bordighera: assemblea annuale dei soci della sezione CAI bordigotta, i risultati

Venerdì sera 18 marzo nei locali del CAI di Bordighera si è svolta l’assemblea annuale dei soci, che ha riconfermato con votazione i consiglieri sezionali Ettore Anghinoni, Francesco Caré e Oliviero Bessone.

Il Presidente Ettore Anghinoni, nella sua relazione annuale sull’attività sociale, ha inizialmente espresso vicinanza e comprensione per la tragedia che si sta compiendo ai confini dell’Europa, condannando ogni forma di violenza. Ha inoltre manifestato soddisfazione per le attività che stanno riprendendo, con già molte uscite all’attivo.

La sezione CAI di Bordighera, che conta oltre 200 soci, ha ripreso la collaborazione con le scuole, accompagnando per svariate escursioni i ragazzi delle scuole medie di Ventimiglia. I percorsi, che hanno visto i ragazzi alla scoperta dell’antica Via Julia Augusta e dell’anello di San Secondo – Madonna delle Virtù li hanno davvero entusiasmati. La stragrande maggioranza di loro ha affrontato un percorso di trekking per la prima volta. Anche per le scuole di Vallecrosia ci sarà presto l’occasione di far conoscere il territorio ai giovani alunni.

Molti sono i progetti in cantiere, tra cui lavori di coibentazione e ammodernamento del Rifugio Colla Melosa. E’ stata installata all’esterno dell’edificio e puntata su M. Toraggio e pendici del Pietravecchia, una telecamera visibile da remoto, donata dal socio De Benedetti Alessio. Collegandosi al sito: www.alpmed.it la trovate in home, oppure al sito : www.caibordighera.it cliccando sull’icona webcam sul m. Toraggio.

Il socio Alessio De Benedetti, con l’aiuto di Marco Palmero, hanno percorso diversi sentieri nella zona di Gouta, per fornire anche quella zona di una cartina dei sentieri, mappati e georeferenziati, attività che era già stata fatta per Melosa.

Il Presidente Anghinoni ha ringraziato tutti i presenti, i collaboratori e i volontari che offrono il loro contributo per far funzionare la sezione al meglio, ha espresso la speranza di poter tornare ad effettuare tutte le attività che hanno sempre caratterizzato la sezione di Bordighera, tra cui quelle di speleologia già in calendario, a cura di Franco Aichino, e di Alpinismo Giovanile, tenute da Giovanni Molinari.

Molte sono le gite in programma, alcune intersezionali, che si possono consultare sul calendario gite o sul sito del CAI di Bordighera al link https://www.caibordighera.it/calendario-2022.html, e la tradizionale festa della montagna che si svolge la prima domenica di settembre.